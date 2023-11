Cus Genova, vittorie nella pallavolo

Sconfitta di misura per la prima squadra maschile del Cus Rugby contro il Cus Milano. Cade per la prima volta il Cus Basket in Serie C Unica. Doppia vittoria per il Cus Volley: prima maschile contro Volley Colombiera in Serie C e prima femminile contro il Volleyscrivia in Serie D.

Rugby

Sconfitta di misura per la prima squadra maschile del Cus Genova Rugby. Al Campo Giurati di Milano gli Universitari vengono superati nel derby 'cussino' dal Cus Milano Rugby con il risultato di 28-27. Un solo punto, dunque, tra le due compagini al termine di una partita equilibrata. Biancorossi di Simon Jones e Andrew Robb, che stazionano così al sesto posto del Girone 1 di Serie B, a due punti di distanza dai milanesi quinti e a pari punti rispetto al Savona Rugby. Giornata di riposo, invece, in Serie A per la prima squadra femminile di Domenica Grassotti.

SERIE B/M | GIRONE 1

CUS MILANO RUGBY vs CUS GENOVA RUGBY 28-27 (14-20)

MARCATORI: 5' cp Migliorini; 19' mt. Guznay Avellaneda, tr. Macchi; 26' mt. Felici; 31' mt. Di Cola, tr. Macchi; 36' mt. Grassotti; 38' mt. Gesa, tr. Migliorini; 64' mt. Granzella, tr. Migliorini; 86' mt. Bona, tr. Macchi; 79’ mt. Parisi, tr. Macchi.

CUS MILANO RUGBY: Ghelli, Milani, Bolzoni, Di Cola (Erhabor), Cattaneo (Moroni), Macchi, Ferrari, Givani, Coppola, Ciciretti, Galenda, McAllister, Bona (Sagnella), Guznay Avellaneda (Fabiani), Parisi (Gherardi). Allenatore: Festa.

CUS GENOVA RUGBY: Gesa, Pulimeno, Migliorini, Ricca (Solaro), Vimercati (Carrozzino), Granzella, Casellato (Patrone), Bertirotti, Satta (Rifi), Ruiz, Grassotti (Pezzana), Langdorph, Giuliano, Felici, Bosia. Allenatore: Jones.

Basket

Prima sconfitta nel Girone B di Serie C Unica per il Cus Genova Basket. Biancorossi di coach Pansolin superati nel derby genovese dal My Basket Genova al termine di una sfida molto equilibrata. Dopo un primo quarto colpo su colpo i biancorossi ingranano e vanno a riposo sul +9 grazie a una seconda frazione da 8-15 al Palafigoi. Universitari che toccano anche il +11 prima della decisiva rimonta avversaria, concretizzata nell'ultimo quarto.

MY BASKET GENOVA vs CUS GENOVA BASKET 73-71 (20-18; 8-15; 22-24; 23-14)

MY BASKET GENOVA: Giacomini 14, Brignolo 14, Castello 13, Penco 11, Ruiz 10, Neri Arauz 6, Innocenti S. 3, Pastorino 2, Armanino, Caversazio F., Poiré, Prezioso. Coach: Innocenti M.

CUS GENOVA BASKET: Vallefuoco 21, Ferraro 14, Galluzzi 14, Dufour 10, Caversazio G. 6, Sommariva 3, Cassanello 3, De Censi, Esposito, Ricci, Casucci, Sighinolfi ne. Coach: Pansolin.

Pallavolo

Continua la striscia vincente della prima squadra maschile del Cus Genova Volley. In Serie C i ragazzi di Fabrizio 'Billy' Schembri espugnano la palestra di Ameglia contro il Volley Colombiera Sarzana Project, ancora con uno 0-3. Cammino netto fin qui per i biancorossi, capaci di concedere solamente un set in tre partite di Coppa Liguria e quattro partite di campionato.

Altra vittoria al cardiopalma, invece, per la prima squadra femminile. Nel Girone B di Serie D le universitarie bissano il successo di settimana scorsa, sempre al tie-break, contro l'Audax Quinto, espugnando il Palasport di Busalla contro il Volleyscrivia. Partita molto equilibrata: dall'1-0 all'1-2, pareggio per 26-24 al quarto set e successo per 11-15 al quinto. Ragazze di Tiziano Caponi, che si trovano attualmente all'ottavo posto del girone B di Serie D, a tre punti di distanza proprio dalle avversarie del weekend.

Questo il commento di Marta Pisano, capitana della prima squadra femminile: "È stata una partita difficile in cui ogni pallone era importante. Siamo riuscite a guadagnare altri due punti grazie all’impegno di tutte, alla grinta, alla voglia di prendere ogni palla e allo sforzo fatto durante gli allenamenti. Sicuramente c’è da migliorare, ma penso che si inizi a vedere quello che possiamo fare".

SERIE C/M

VOLLEY COLOMBIERA vs CUS GENOVA BASKET 0-3 (22-25; 14-25; 15-25)

SERIE C/F | GIRONE B

VOLLEYSCRIVIA vs CUS GENOVA VOLLEY 2-3 (25-23; 22-25; 19-25; 26-24; 11-15).