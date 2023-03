Cus Genova, buona la prima per la squadra maschile di tennis

Buona prova ma sconfitta per il Cus Volley in Serie B contro il VII Rugby Torino. Cus Volley superato nel derby ligure di Serie B contro il Valdimagra Volley. Vittoria roboante per la prima squadra maschile del Cus Tennis contro lo Sporting Club Genova in Serie C, sconfitta per la squadra B femminile contro il Park Tennis Club, sempre in Serie C.

Rugby

Buona prova ma zero punti conquistati dal Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Snook e Bernardini se la giocano alla pari contro il VII Rugby Torino nel primo tempo allo stadio Carlini-Bollesan, senza però riuscire a dare la zampata finale. Accade così che nel secondo tempo i piemontesi mettano la freccia nella seconda parte di frazione, conquistando così la posta in palio. Ancora decimi gli Universitari, inseguiti dai 'cugini' del Recco.

SERIE A/M | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs VII RUGBY TORINO 10-24 (10-10)

MARCATORI: 3' cp Corona; 5' cp Pelozzi; 13' mt. Corona, tr. Corona; 27' mt tecnica VII Torino; 51' mt. Montaldo Lo Greco, tr. Apperley; 77' mt. Bordigoni, tr. Apperley

CUS GENOVA RUGBY: Tessiore, Filippone, Corona, Ghiglione, Casellato (Lipera), Migliorini, Granzella, Bertirotti, Gerli, Barry, Imperiale Fr. (Casellato), Ruiz, Rifi (Solaro), Felici (Bruzzone), Bortoletto (Giuliano). Allenatori: Snook e Bernardini.

VII RUGBY TORINO: Pelozzi, Constantinescu, Nanetti, Marchi, Librera, Apperley Iti, De Razza, Bordigoni, Monfrino Mirko, Aramburu, Eschoyez, Lo Greco S., Angotti, Scatigna Novaresio, Montaldo Lo Greco. Dalla panchina: Trinchera, Mamdouh, Cherubini, Gallo, Nepote, Belliero, Ciraulo, Tione. Allenatori: Regan Sue e Apperley.

Volley

Il Cus Volley torna da Sarzana senza punti nel derby ligure contro Valdimagra Volley nel campionato nazionale di Serie B. Biancorossi di Guido Costigliolo partiti forte nel primo set, chiuso 17-25, dopo il quale lo Zephyr esce dal guscio e inizia a macinare gioco. Solo nel quarto set i Cussini tornano a contendere la posta in palio agli avversari, con i levantini che però chiudono la contesa. Universitari superati dal Valdimagra e attualmente noni, a tre punti dalla zona retrocessione.

SERIE B/M | GIRONE A

VALDIMAGRA VOLLEY vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (17-25; 25-21; 25-16; 25-19)

Tennis

Partenza roboante in Serie C per la prima squadra maschile del Cus Tennis, vittoriosa nell'insidiosa trasferta contro lo Sporting Club Genova. Nessun set concesso e un perentorio 6-0, che regala un ottimo esordio ai Biancorossi, presentatisi con la formazione titolare sui campi avversari. Vittoria di Metti contro Berlingeri 6-0 6-1, di Luzzo contro Rava 6-3 6-4, del numero uno Reitano contro il numero uno avversario Gaio 6-0 6-3 e di Costa contro Sanguinetto 7-6 6-0 per quanto riguarda i singoli. Nei doppi successo per Luzzo-Rebaudi con un 6-1 6-3 contro i giovani Berlingeri-Sanguinetto, mentre Reitano-Metti hanno vinto 6-1 6-1 contro Gaio-Rava.

Questo il commento di Stefano Reitano, racchetta biancorossa in Serie C: "Partirei dalla frase 'chi ben comincia è già a metà dell'opera' ma in questo caso questo aforisma non è così corretto. Diciamo che meglio di così non si poteva partire, con un 6-0 fuori casa senza perdere nemmeno un set. Di sicuro siamo partiti con il piede giusto e questo ci dà energia positiva. Parlando dal mio punto di vista, essendo le prime partite dell'anno a causa di un infortunio, devo ancora entrare un po' in condizione fisica e tennistica. Solo nelle ultime settimane sono riuscito ad allenarmi regolarmente quindi ho bisogno di ancora un po' di tempo, però sono contento della prestazione sia in singolo che in doppio. Mi piace l'ambiente 'familiare' che si crea con i membri del team e sono sicuro che pian piano legheremo sempre di più, e questo non può fare altro che aumentare la forza della squadra. Non è una competizione singola, perciò il rapporto che sia crea in tutta la squadra è fondamentale e fa la differenza. Giusto che ci sia competizione ma è importante riuscire a godersi le cose e non dimenticarsi di divertirsi sempre, nel bene e nel male. Stando sempre uniti, carichi e con il sorriso, sono sicuro che sarà una bellissima esperienza".

Sconfitta per la squadra B femminile del Cus Tennis in Serie C contro la corazzata Park Tennis Club, compagine con obiettivi differenti rispetto a quello delle Biancorosse, ovvero la salvezza. Pellè ha superato Solari, Gaio ha avuto la meglio su Montaldo, Bruzzone ha vinto contro Da Molo e, infine, nel doppio Bruzzone-Gaio hanno superato Carazza-Da Molo. Riposava invece la prima squadra femminile del Cus Tennis, sempre in Serie C.