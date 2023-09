Cus Genova, quattro vittorie nell'atletica ai campionati allievi

Sesto posto per il team femminile del Cus Atletica a Beinasco nella Finale B dei Campionati di Società su Pista della categoria Allievi/e, gruppo Nord-Ovest. Buon esordio per la prima squadra maschile del Cus Volley nel Girone C di Coppa Liguria contro Volley Colombiera.

Atletica

Nel weekend il Cus Genova Atletica era impegnato a Beinasco, nel torinese, nella Finale B dei Campionati di Società su Pista della categoria Allievi/e, gruppo Nord-Ovest. Il team femminile biancorosso, nonostante alcune assenze, è riuscito a ottenere comunque un buon sesto posto con quattro vittorie di peso.

Ottima prova di Maddalena Artesi, vincente nei 400 con 58.96 e negli 800 con il tempo di 02:25, nonché settima nella 4x400. Sugli scudi anche Eleonora Lintas, capace di vincere nel martello con 50.83 e nel disco con 30.83. Importanti piazzamenti anche per Emma Barnieri nei 100 hs e nei 200, seconda in entrambe le specialità rispettivamente con 14.63 (+1.4) e 25.5 (+0.7). Da segnalare anche il terzo posto di Beatrice Massa Parodi con 2.60.

Volley

Esordio stagionale nel Girone C di Coppa Liguria per la prima squadra maschile del Cus Volley di Fabrizio Schembri, impegnata quest’anno in Serie C. Vittoria per 3-0 contro Volley Colombiera Sarzana Project per 3-0, frutto di buoni parziali nei primi due set. Nel terzo, concluso ai vantaggi, i Galletti mettono ufficialmente in ghiaccio la sfida.

COPPA LIGURIA | GIRONE C

VOLLEY COLOMBIERA SARZANA PROJECT 3-0 (27-25; 25-15; 25-15)