Cus Genova: in luce i ragazzi dell'atletica, terza vittoria nel basket

Ottimi risultati nel weekend per l'atletica biancorossa. Terzo successo di fila nella Coppa del Centenario per la squadra di pallacanestro

Ottimi risultati nel weekend per l'atletica biancorossa tra Villa Gentile e Boissano. Sconfitta per la squadra maschile del Cus Tennis nell'andata delle semifinali Playoff di Serie C contro la Pro Recco. Vittoria per il Cus Basket in Coppa del Centenario nel big match contro la Pallacanestro Sestri.

Atletica leggeta

Ottimi risultati nel weekend per l'atletica biancorossa. Sabato a Genova record personale e pass per i campionati italiani assoluti per la junior Ilaria Marasso con la misura di 52.56 metri nel lancio del martello. Nella stessa specialità sempre su ottimi livelli la prestazione di Davide Costa, già in possesso del minimo per i Mondiali U20, con la misura di 69.87 metri con l’attrezzo di categoria. Giuditta Ponsicchi conferma la buona condizione facendo registrare un 57.98 sui 400 e da segnalare il ritorno in pista di Laura Papagna dopo la maternità con un buon 10.42 nei 3.000 metri. La domenica a Boissano exploit di Giordano Musso: l'atleta allenato da Francesco Cacciuttolo porta il suo personal best nel lancio del peso a 15.90, migliorandosi di quasi 40 cm. Lo junior Riccardo Berrino conquista il pass per i Campionati Italiani Assoluti nei 110 hs con 14.82 e la junior Francesca Guastalli ottiene il personal best nei 100 hs con l’ottimo crono di 14.58. Sempre a Boissano da segnalare anche i personal best delle allieve Camilla Rebora nei 400 con il tempo di 1.00.67 e Martina Cipollini nel peso con la misura di 10.28 metri.

Tennis

Domenica sconfitta per la squadra maschile del Cus Tennis nell'andata delle semifinali Playoff di Serie C contro la Pro Recco Tennis. In via Monte Zovetto i Biancorossi, dopo aver superato al doppio di spareggio il Tc Pietra Ligure ai quarti di finale, vengono superati con il risultato di 5-1. Costa sconfitto da Cicconi, Paiardi da Vigesi, Polverosi da Micali e Rebaudi da Dagnino. Nei doppio successo di Costa e Rebaudi contro Vigesi e Pompeo, mentre Polverosi e Ginocchio vengono superati da Dagnino e Micali. Domenica prossima la sfida di ritorno, questa volta in casa della Pro Recco.

CUS TENNIS vs PRO RECCO 1-5

Pallacanestro

Terza vittoria su tre partite per il Cus Basket di coach Pansolin, capace di superare tra le mura amiche la Pallacanestro Sestri di coach Mariotti nel big match di Coppa del Centenario con il risultato di 87-76. Sfida molto avvincente in cui a partire meglio sono i Seagulls, spinti da una rosa di assoluto livello. Con il passare dei minuti i Biancorossi prendono il largo, trascinati dalla verve di Marco Dufour, e chiudono il primo tempo sul 40-31. Il terzo quarto lascia presagire un'ultima frazione di normale amministrazione ma gli ospiti riescono a rientrare dal -15 fino al pari grazie a un canestro a pochi decini dalla sirena. All'overtime il Cus non si scompone e vince la battaglia di nervi contro i biancocelesti, portando così a casa i due punti.

CUS GENOVA vs SESTRI 87-76 d1ts (14-17; 40-31; 59-44; 71-71)

CUS GENOVA: Bertini NE, Vallefuoco S. 11, Pampuro 3, Dufour 30, Sommariva ne, Vallefuoco N. 11, Ferraro 21, Falco 2, Casucci 4, Grandeaux, Bilamour 5. Coach: Pansolin.

SESTRI: Costa NE, Negrini, Cerisola 12, Baiardo 4, Muzzì 1, Aldrighetti 2, Zito 10, Bassi 24, Pintus 17, D’Acunto 3, Barnini 3, Bruni NE. Coach: Mariotti.