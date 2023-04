Cus Genova: i ragazzi del rugby conquistano il derby, nuovo record per Davide Costa

Successo nel derby-salvezza per il Cus Rugby contro il Recco in Serie A. Vittoria in Serie B per il Cus Volley contro l'Npsg La Spezia. Successo in gara-2 e passaggio del turno ai Playoff di Serie C Silver per il Cus Basket. Nuovo record ligure assoluto e U23 per il martellista Davide Costa e ottime prestazioni biancorosse ai Campionati Regionali Universitari su pista. Due vittorie e un pari in Serie C per il Cus Tennis. Sconfitta per il Cus Hockey in Serie B contro l'Hc Savona.

Rugby

Vittoria dall'enorme peso specifico quella colta dal Cus Rugby nel derby del Girone 1 del campionato nazionale di Serie A contro la Pro Recco Rugby. Una sfida dai due volti quella disputata dai Biancorossi, con i 'cugini' recchesi capaci di imporsi nel primo tempo grazie a una precisione chirurgica nei calci piazzati, chiudendo all'intervallo sul 10-22. Nel secondo tempo gli uomini di Francesco Bernardini gettano il cuore oltre l'ostacolo e realizzano quattro mete con Tessiore, Bertirotti, Felici e ancora Felici. Il calcio piazzato di Mauriziano nel finale permette al Recco di portare a casa un punto, ma i quattro conquistati dai Biancorossi valgono il sorpasso in classifica in attesa delle ultime due giornate di campionato.

SERIE A/M | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs PRO RECCO RUGBY 32-25 (10-22)

MARCATORI: 6' mt. Tessiore, tr. Corona; 8' cp Mauriziano; 14' cp Mauriziano; 22' drop Mauriziano; 24' cp Corona; 27' mt. Navone, tr. Mauriziano; 35' cp Mauriziano; 38' cp Mauriziano; 50' mt. Tessiore; 56' mt. Bertirotti; 65' mt. Felici, tr. Corona; 69' mt. Felici; 73' cp Mauriziano.

CUS GENOVA RUGBY: Corona, Gesa, Pressenda, Ghiglione, Filippone, Tessiore, Schenone, Bertirotti, Ruiz, Imperiale F., Imperiale P., Barry Fassouma, Felici, Bortoletto. Dalla panchina: Giuliano, Lipera, Rifi, Solaro, Gerli, Granzella, Satta, Grassi. Allenatore: Bernardini.

PRO RECCO RUGBY: Gaggero, Guastamacchia, Romano, Matulli, Mitri, Mauriziano, Tagliavini, Navone, Mugnaini, Rosa, Metaliaj, Mtyanda, Maggi, Demergasso, Avignone. Dalla panchina: Bedocchi, Albarello, Conca, Nese, Canoppia, Barisone, Benvenuto, Capurro. Allenatori: Regestro e Noto.

CARTELLINI ROSSI: 70' Metaliaj.

Volley

Vittoria importante per i ragazzi del Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Biancorossi di Guido Costigliolo capaci di imporsi al Palacus nel derby ligure contro l'Npsg La Spezia per 3-0. Primo set combattutissimo, conquistato dai Galletti ai vantaggi, mentre nei successivi due parziali sono di marca cussina. Una vittoria che proietta gli Universitari in zona salvezza nel Girone A, precisamente all'ottavo posto a un punto dall'undicesimo, il primo della zona retrocessione.

SERIE B/M | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs NPSG LA SPEZIA 3-0 (26-24; 25-17; 25-19)

Basket

Vittoria e passaggio del turno ai Playoff di Serie C Silver per il Cus Basket. Biancorossi di coach Pansolin che fanno loro la serie dei quarti di finale contro la Pallacanestro Vado andando a espugnare il Geodetico di Vado Ligure in gara-2, scavando un solco decisivo nel secondo quarto con un parziale di 15-29. Semifinale dunque conquistata dagli Universitari, in attesa di scoprire l'avversaria designata al termine della serie tra Tigullio Sport Team e Basket Pegli.

SERIE C SILVER | PLAYOFF | QUARTI DI FINALE | G2

PALLACANESTRO VADO vs CUS GENOVA BASKET 59-64 (16-12; 31-41; 49-47)

PALLACANESTRO VADO: Josovic 9, Bertolotti 6, Salomone ne, Micalizzi 2, Stankovic 5, Morando, Tridondani L. 4, Rebasti 5, Tridondani D. 3, Squeri 4, Vujic 12, Fantino 9. Coach: Saltarelli.

CUS GENOVA BASKET: Ricci 4, Pasqualetto 14, Vallefuoco 4, Pampuro 9, Dufour 17, Cassanello 3, Scibilia ne, Ferraro 8, Casucci 4, Sommariva 1, De Censi ne, Esposito ne. Coach: Pansolin.

Atletica

Weekend da record per Davide Costa. Il lanciatore biancorosso e azzurro, impegnato al Meeting di Lucca, ha migliorato ulteriormente il suo record ligure assoluto e U23, lanciando a 68.91, terza prestazione italiana dell'anno al momento. L'atleta, allenato da Valter Superina, si è reso autore di una splendida serie di 68.91, 68.36, 68.86 e 66.56. Il prossimo obiettivo del martellista, la cui stagione è appena cominciata, è quello dei 70 metri. Ottima prestazione anche di Tommaso Mondello, con il martellista cadetto che a Imperia lancia l'attrezzo a 69.95, facendo registrare così la seconda prestazione italiana dell'anno di categoria, secondo all time in regione dietro proprio a Davide Costa.

Nella giornata di sabato si sono disputati i Campionati Regionali Universitari su pista, organizzati alla Fontanassa di Savona dal Cus Genova Atletica con la collaborazione dell'Atletica Savona sotto la regia di Marco Mura, direttore tecnico del settore assoluto del Cus Genova Atletica, a circa un mese dal Meeting Città di Savona. Da sottolineare anche il Memorial Roberto Benvenuti, storico segretario generale del Cus Genova, assegnato al vincitore dei 1.500 uomini.

In forte evidenza Chiara Smeraldo, capace di vincere nel lungo con 6.06 già al primo tentativo, in assenza di vento. Nel getto del peso vince Giordano Musso lanciando a 15.80 e confermandosi solido su certe prestazioni. Nella seconda serie dei 400 donne Maddalena Artesi ha abbandonato temporaneamente gli 800 per cogliere il primo posto nei 400 con 58"59 davanti a Camilla Rebora con il suo 58"72. Nei 100 vittoria del milanese Francesco Maria Gallo in 10"81 appena regolare (+2.0) davanti a Giovanni Tubelli, 10"98. Nei 400 è terzo Dario Fornaca con 49"71. Nei 100 donne ancora una volta è impeccabile Elisa Lugli, terza in 12"68. Nel getto del peso femminile bronzo per Martina Cipollini con 10.73.

Tennis

Due vittorie e un pareggio per le prime squadre del Cus Tennis in Serie C. Continua la marcia della prima squadra maschile, capace di superare per 6-0 il Ct Spezia grazie alle vittorie di Metti, Paiardi, Costa e Luzzo nei singoli e di Luzzo-Rebaudi e Costa-Paiardi nei doppi. Ottimo successo in trasferta per la prima squadra femminile, capace espugnare il campo del Tc Genova con il risultato di 1-3 grazie alle vittorie di Marelli e Masé nei singoli e di Marelli-Scimone nel doppio. Infine, pareggio per 2-2 colto dalla seconda squadra femminile contro la Taggese Tennis grazie alle vittorie di Da Molo nei singoli e di Da Molo-Carazza nel doppio.

SERIE C/M

CUS GENOVA TENNIS vs CT SPEZIA 6-0

SERIE C/F

TC GENOVA vs CUS GENOVA TENNIS "A" 1-3

CUS GENOVA TENNIS "B" vs TAGGESE TENNIS 2-2

Hockey

Sconfitta in trasferta per il Cus Hockey in Serie B. La giovanissima squadra biancorossa, diretta da mister Ferrero, viene superata anche nella seconda giornata del Girone C/B, con l'Hc Savona che si impone per 6-0.

SERIE B PRATO | GIRONE C/B

HC SAVONA vs CUS GENOVA HOCKEY 6-0.