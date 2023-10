Cus Genova: weekend in chiaroscuro per i colori biancorossi

Prima sconfitta in Serie B per il Cus Rugby contro il Piacenza Rugby. Quarta vittoria e testa della classifica per il Cus Basket in Serie C Unica. Sconfitta all'esordio in Serie D per le ragazze del Cus Volley. Buoni risultati biancorossi ai Campionati Regionali Individuali Ragazzi e Ragazze per il Cus Atletica.

Rugby

Prima sconfitta in Serie B per il Cus Genova Rugby. Nel Girone 1 i Biancorossi escono sconfitti contro il Piacenza Rugby nonostante un primo tempo equilibrato. Quattro le mete emiliane nella seconda frazione, a cui gli Universitari di Simon Jones non riescono a reagire.

SERIE B/M | GIRONE 1

PIACENZA RUGBY vs CUS GENOVA RUGBY 43-8 (12-8)

MARCATORI: 14' mt. Crotti; 18' mt. Negrello, tr. Negrello; 28' cp Migliorini; 30' mt. Casellato; 34' cp Negrello; 45' mt. Botti, tr. Negrello; 64' mt. Botti, tr. Fermi; 73' mt. Bacciocchi, tr. Fermi; 75' mt. Marazzi, tr. Fermi.

PIACENZA RUGBY: Botti, Bertorello, Misseroni, Crotti (Diani), Bacciocchi, Cisint, Negrello (Fermi), Cornelli, Marazzi, Bilal (Ben Khaled), Roda (Bonatti), Lekic, Rapone (Codazzi), Bertelli (Baccalini), Alberti A. (Alberti M.). Allenatore: Grangetto.

CUS GENOVA RUGBY: Migliorini, Pulimeno (Vimercati), Pressenda, Ricca, Gesa (Tempesta), Granzella, Casellato (Grassi), Bertirotti, Gribaudo, Bruzzone (Satta), Grassotti, Ruiz (Pezzana), Rifi (Bosia), Felici, Giuliano. Allenatore: Jones.

ARBITRO: Walorek di Udine

Basket

Quarta vittoria su quattro partite e testa della classifica in Serie C Unica per il Cus Genova Basket. Ragazzi di Coach Pansolin vincenti al Palacus contro Cestistica Pinerolo davanti a un folto pubblico, con vantaggio dal primo all’ultimo minuto, dopo aver superato ordinatamente Reba, Arona e San Mauro. Biancorossi che condividono la testa della classifica con Cus Torino Basket.

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

CUS GENOVA BASKET vs CESTISTICA PINEROLO 64-55 (18-16; 35-28; 51-44)

CUS GENOVA BASKET: Ricci 3, Taccini ne, Vallefuoco 18, Esposito 2, Galluzzi 5, Dufour 3, Cassanello, Caversazio 10, Ferraro 10, Casucci 9, Sommariva 2, De Censi 2. Coach: Pansolin.

CESTISTICA PINEROLO: Menegazzo 2, Di Martino 10, Navone 7, Musto 11, Gatti, Molinero, Tomatis 11, Grosso 6, Catozzi 9. Coach: Musto.

Pallavolo

Sconfitta all'esordio per le ragazze del Cus Genova Volley in Serie D. Biancorosse superate al Palasport di Santa Margherita Ligure dal Tigullio Sport Team nel Girone B. Le biancorosse di Tiziano Caponi saranno impegnate domenica nell'esordio casalingo contro la Normac Vgp.

Atletica

Quattro titoli e numerosi piazzamenti di valore sono il bottino del Cus Genova Atletica nei Campionati Regionali Individuali Ragazzi e Ragazze disputati domenica a Imperia. La polivalente Valentina Faga ha vinto i 1.000 metri in 3'15"85 superando l'ostica concorrenza di Dorina Chiapparoli dell'Atletica Levante, 3'17"36. Nella stessa gara decima Giulia Pecora in 3'35"98. Valentina, a qualche ora di distanza, si è imposta nel getto del peso con 9.41. Quarta Beatrice Cagliani con 8.14, decima Francesca Andreangeli con 7.38.

Filippo Rodrigo, figlio d'arte con suo papà Adriano martellista di valore nazionale in gioventù e adesso master, ha vinto il titolo ligure dei 60 metri in un interessante 8"08. Al terzo posto del podio si è piazzato Yan Silva De Carvalho con 8"37. Sempre Rodrigo è stato sesto nel vortex con la misura di 35.25. Simone Vignolo è stato primo nel getto del peso con una buona misura di 11.86.

Maria Derartu Ornano è stata bronzo nell'alto con 1.39. Last but not least, ecco i settimi posti di Alice Gregoli nei 60 ragazze (8"98, 8"93 in batteria), di Beatrice Cagliani nei 60 hs (10"67, nona Ornano con 11"13), di Agnese Testa nel lungo (3.77), e di Francesca Andreangeli nei due chilometri di marcia (14'03"33). Davide Cotta si è piazzato al nono posto nei 60 hs con 12"45. Decima Alice Gregoli nel lungo con 3.73.