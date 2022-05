Cus Genova, Giordano Musso oro ai Campionati Universitari

Ottime notizie dai Campionati Nazionali Universitari di Cassino e dal Campionato Ligure Allievi di Boissano per l’atletica cussina. Eliminato il Cus Basket contro Next Step Rapallo in semifinale Playoff di Serie C Silver. Sconfitta per 6-0 per il Cus Tennis nell’andata della semifinale di Serie C contro il Tc Sanremo. Sconfitta nell’ultima di Serie B per il Cus Hockey contro l’Hockey Genova 1980 Legends.

Atletica

Ottime notizie dai Campionati Italiani Universitari di Cassino per l’atletica cussina: Giordano Musso ha conquistato l’oro nel getto del peso con la misura di 15.27 metri. Due soli lanci ma vincenti per l’allievo di Francesco Caciuttolo, che così ha visto premiate affidabilità e serietà, un primo titolo italiano che è un grande premio per atleta e coach.

Ilaria Accame, rivelazione dell’intensa due-giorni in Ciociaria, ha conquistato l’argento nei 200 preceduta per una manciata di secondi dalla milanese Virginia Troiani: 24"79 per la studentessa in Legge contro 24"65. Il giorno prima Ilaria terza nei 400 metri dopo un’altra prova emozionante, chiusa in 54"68.

Davide Costa ha sfiorato il podio nel martello con la misura di 63.05 in una gara di grande valore, vinta da Giorgio Oliveri con 70.43. Il livello è stato ugualmente alto nell’analoga prova femminile, dove Ilaria Marasso ha conquistato il quinto posto con 53.70, mentre ha dominato Sara Fantini del Cus Parma con 70.42. Quinta anche Sofia Intili nel giavellotto: 37.97 nella gara vinta da Margherita Randazzo con 51.30. Quinto Mattia Braggio nei cinque chilometri di marcia su pista con 21'30"64, suo primato personale. Settima, infine, la 4x100 donne con 49"32. Artefici del piazzamento Matilde Brozzo, Anabel Vitale, Elisa Lugli e Giuditta Ponsicchi.

Emma Barnieri ha vinto il Campionato Ligure Allievi sui 100, domenica a Boissano con il tempo di 12"57 dopo avere fatto segnare in batteria 12"41. La giovane sprinter di Albenga si è dimostrata in ottima forma, giungendo poi seconda nei 200 in 26"32. Tutte prestazioni con vento nella norma. Titolo regionale U18 alla 4x400 con Camilla Rebora, Maddalena Artesi, Elisa Marino e Benedetta Vassallo: 4'11"06 il tempo finale. Infine, due titoli italiani master su pista a Salerno, domenica, per i maturi atleti cussini: primi posti nell’eptathlon donne per Simona Montessoro e Laura Boggia, rispettivamente per le categorie W40 e W55.

Pallacanestro

Si conclude il campionato del Cus Basket in Serie C Silver. In gara-2 di semifinale Playoff a spuntarla e Next Step Rapallo, capace di espugnare il Palacus rimanendo sempre in vantaggio per tutta la durata della sfida. Nell’ultimo quarto, trascinati da Marco Dufuor, i Biancorossi sfiorando la rimonta ma alla fine i rapallesi portano a casa la sfida e la serie. Qui risultati e classifica.

CUS GENOVA vs NEXT STEP RAPALLO 72-85 (16-27; 39-54; 53-68)

CUS GENOVA: Pasqualetto 6, Vallefuoco 16, Camperi ne, Pampuro 3, Dufour 20, Sommariva, Ferraro 10, Falco, Casucci 6, Grandeaux ne, Franconi 3, Bilamour 8. Coach: Pansolin.

NEXT STEP RAPALLO: Stankovic ne, Usmane 5, Beltadze ne, Gogishvili 1, Morina 2, Dabetic 7, Maksimovic 12, Lamine, Ojo 8, Lomtadze 1, Odah 27, Delibasic 22. Coach: Bozzola.

Tennis

Semifinale d’andata amara quella di Serie C per la squadra maschile del Cus Tennis, impegnata in trasferta contro una compagine di livello come il Tc Sanremo. Sconfitta per 6-0 che ora complica e non poco le possibilità di qualificazione alla fase successiva. Metti sconfitto dal 2.5 Civarolo, Rebaudi dal 2.6 Vivaldi, Costa dal 2.7 Tosi e Tedone dal 2.8 Imperiale per quanto riguarda i singoli, mentre Metti e Tedone da Tosi e dal 2.4 Prevosto così come Costa e Rebaudi da Civarolo e Imperiale.

Hockey

L’ultima di campionato nel Girone C di Serie B vede uscire sconfitto il Cus Hockey. Ragazzi di Franco Ferrero superati dal Genova Hockey 1980 Legends, compagine di alto livello e fuori classifica, con il risultato di 8-1 al Campo Arnaldi, seppur ufficialmente in trasferta questa domenica. Qui risultati e classifica.