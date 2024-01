Cus Genova, secondo successo stagionale per le ragazze del rugby

Splendida vittoria per la prima squadra femminile del Cus Rugby in Serie A contro le Lions Tortona, sconfitta invece per la maschile in Serie B contro l'Ivrea Rugby. Sconfitta per il Cus Basket in Serie C Unica contro Cestistica Pinerolo. Vittoria per la prima squadra maschile del Cus Volley in Serie C contro l'Amis Chiavari, sconfitta onorevole per la prima femminile contro il Tigullio Sport Team in Serie D. Nuovo personal best assoluto per Giordano Musso nel peso e pb Indoor per Avagnina nell'alto. Vittoria in Coppa Bonici per il team maschile del Cus Tennis.

Rugby

Una vittoria e una sconfitta per il Cus Genova Rugby nel weekend. Spicca il successo della prima squadra femminile nel campionato nazionale di Serie A, secondo della stagione, ottenuto nella sentita sfida dello Stadio Carlini-Bollesan contro le Lions Tortona. Vittoria delle biancorosse di Domenico Grassotti legittimata da quattro mete, due delle quali realizzate da Andreani, una da Scano e una da Ottonello, trasformata da Amadè. Biancorosse che sorpassano quindi l'Union Rugby Milano al quinto posto del Girone 1. Sconfitta, invece, per la prima squadra maschile nel campionato nazionale di Serie B. Universitari di Simon Jones superati in trasferta dall'Ivrea Rugby, nonostante il vantaggio iniziale grazie alla meta di Felici. La meta di Bellini nel finale del primo tempo dà il la alla rimonta dei padroni di casa, poi concretizzata nel secondo tempo. Universitari settimi della classe, a tre punti dal Rugby Rho, prossima avversaria e sesta della classe.

Questo il commento di Elisa Scano, vicecapitana della prima squadra femminile: "Noi questa partita la sentivamo da tempo in quanto abbiamo giocato con loro per due anni. Più che fisica era una sfida molto mentale. Avevamo i nostri obiettivi ma eravamo tese, però in campo abbiamo fatto vedere l'aggressività che ci è mancata nelle ultime partite. Siamo contentissime di questa partita, in cui abbiamo finalmente realizzato e concretizzato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissate, sia individuali sia di squadra".

SERIE A/F | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs LIONS TORTONA 22-0 (10-0)

MARCATRICI: 12' mt. Andreani; mt. 21' Scano; mt. 44' Andreani; mt. 51' Ottonello, tr. Amadè.

SERIE B/M | GIRONE 1

IVREA RUGBY vs CUS GENOVA RUGBY 25-10 (13-10)

MARCATORI: 9' mt. Felici; 18' mt. Spinelli; 26' mt. Filippone; 34' cp De Meyer; 40' mt. Bellini; 60' mt. Spinelli; 71' mt. Beratto, tr. De Meyer.

IVREA RUGBY: De Meyer, Munoz Perez, Attye, Beratto, Bellini, Tolnai Festeticts, Meneghini, Spinelli, Bertone (58' Meneghetti T.), Neviani, Campanale (46' Fasoli, 61' Meneghetti j., 78' Macrì S.), Macrì L., Canderle, Trinchera, Sanfilippo. Allenatore: De Meyer.

CUS GENOVA RUGBY: Zaami (50' Pulimeno), Filippone, Migliorini, Gesa (71' Tempesta), Vimercati, Granzella, Patrone, Ruiz, Satta (63' Bianchi), Pendola, Gargiullo (63' Bruzzone), Grassotti, Rifi (41' Mellat Rayane), Felici, Giuliano. Allenatore: Jones.

Basket

Sconfitta in trasferta in Serie C Unica per il Cus Genova Basket. Nella Girone B gli Universitari escono sconfitti da Cestistica Pinerolo, attuale sesta della classe, venendo così sorpassati da Don Bosco Crocetta al secondo posto. Decisivi i due parziali del primo tempo, rispettivamente di 21-13 e 22-12. Dopo l'intervallo lungo i biancorossi cercano di rientrare in partita senza però riuscire a concretizzare la rimonta.

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

CESTISTICA PINEROLO vs CUS GENOVA BASKET 73-64 (21-13; 22-12; 18-22; 12-17)

CESTISTICA PINEROLO: Menegazzo 2, Di Martino 10, Navone 17, Raviola 4, Gatti 9, Molinero 2, Tomatis 9, Grosso, Morandiu 10, Catozzi 10, Giraudo. Coach: Musto.

CUS GENOVA BASKET: Ricci 4, Taccini, Vallefuoco 2, Esposito 2, Dufour 17, Cassanello 5, Sighinolfi, Caversazio 7, Ferraro 13, Casucci 14, Sommariva, De Censi. Coach: Pansolin.

Pallavolo

Una vittoria e una sconfitta per il Cus Genova Volley nel weekend. Allunga la striscia di vittorie in Serie C la prima squadra maschile, diretta da Fabrizio 'Billy' Schembri. Al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari gli Universitari fanno loro la sfida contro Amis Chiavari, ultima della classe, ottenendo così l'ottava vittoria in altrettante sfide, avendo concesso solamente due set fin qui. Sconfitta casalinga, invece, per le ragazze della prima squadra femminile, dirette da Tiziano Caponi. Dopo un primo set conquistato agilmente dal Tigullio Sport Team, capolista e corazzata del Girone B, le biancorosse danno del filo da torcere alle tigulline nel secondo e nel terzo, conquistato dalle ospiti con il punteggio di 22-25. Buoni segnali, dunque, da parte delle giovanissime cussine.

SERIE C/M

AMIS CHIAVARI vs CUS GENOVA 0-3 (9-25; 18-25; 21-15)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs TIGULLIO SPORT TEAM 0-3 (14-25; 22-25; 22-25)

Atletica

Continua il momento d'oro di Giordano Musso. Dopo il pb indoor di 16.16 ottenuto settimana scorsa a Marina di Carrara il pesista biancorosso alza ancora l'asticella, ottenendo la misura di 16.55 a Carrara nel weekend, nuovo record personale assoluto, che lo avvicina sensibilmente allo storico record ligure di 16.62 realizzato da Marco Noli. Sempre in Toscana, nello stesso meeting carrarese, buona prova di Dario Fornaca, vincente sui 50 m in 6"23 dopo aver corso in 6"20 in batteria. Buona prova anche per Gabriele Fereidouni, categoria Junior, classificatosi al secondo posto in 6"28 dopo il 6"25 in batteria.

Costante miglioramento anche per Gabriele Avagnina nel salto in alto. Dopo l'ottimo esordio di una settimana fa a Modena, l'azzurrino di Sanremo ai Campionati Regionali Indoor Open di Parma ha migliorato di 3 centimetri la misura, arrivando a 2.04, suo pb indoor. Esordio nel triplo, invece, per Chiara Smeraldo nel weekend a Miramas, in Francia. Misura di 12.04 per l'azzurrina del Cus Genova, che nelle prossime settimane continuerà a lavorare per trovare la forma migliore.

Tennis

Comincia nel migliore dei modi il 2024 del Cus Genova Tennis. Dopo la storica promozione in Serie B2 per la prima squadra maschile, la finale di Serie C ottenuta dalla prima squadra femminile e la vittoria in Coppa Corradi ottenuta dal team biancorosso, la sezione tennistica del Cus conquista anche la seconda coppa autunnale più prestigiosa: la Coppa Bonici.

Dopo aver superato in semifinale il Tc Pietra Ligure, il team biancorosso maschile ha ottenuto la vittoria per 1-2 sul campo del Tc Albaro. Sconfitta per Mattia Paiardi contro Pietro Mordiglia nel primo singolare, con un punteggio di 6-3 6-2 ingeneroso considerando l'andamento del match. Nel secondo singolo Alessandro Costa ha pareggiato i conti per 7-6 7-6 contro Antonio Cammalleri al termine di una partita molto equilibrata. Nel doppio decisivo, disputato dagli stessi Paiardi e Costa contro Pietro Mordiglia e Marco Guglieri, è arrivata la decisiva vittoria biancorossa per 6-2 7-6, con tanto di rimonta da 5-2 nel secondo set. Importante durante la coppa anche l'apporto di Federico Rebaudi con tre vittorie nei doppi, di Enrico Polverosi con una vittoria nei doppi e di Emanuele Bonaiti, che ha conquistato una vittoria nei singolari.

COPPA BONICI

TC ALBARO vs CUS GENOVA TENNIS 1-2