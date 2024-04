Cus Genova, il derby della palla ovale è biancorosso

Vittoria per il Cus Rugby nel derby di Serie B contro la Pro Recco Rugby. Il Cus Basket supera la Pallacanestro Vado e si laurea campione nel Girone Liguria di Serie C. Vittoria per la prima squadra maschile del Cus Volley contro Amis Chiavari in Serie C, sconfitta per la prima femminile nel Girone Playout di Serie D contro Nlp Controcorrente. Ottime prove biancorosse alla Fase Ligure dei Campionati Regionali di Corsa su Pista e al Meeting di Pavia. Una vittoria, un pari e una sconfitta per i team del Cus Genova Tennis in Serie C.

Rugby

Vittoria per la prima squadra maschile del CUS Genova Rugby nel campionato nazionale di Serie B. I ragazzi di Andrew Robb superano i “cugini” nel sentitissimo derby contro la Pro Recco Rugby, vendicando così la sconfitta d’andata sotto Natale. Recchesi che allo Stadio Carlini-Bollesan spaventano i Biancorossi portandosi sullo 0-9 grazie ai calci piazzati di Barisone, ma capaci poi di ribaltare il risultato già nel primo tempo e di allungare nel secondo, trascinati da un Riccardo Granzella da due mete e tre trasformazioni. Universitari al settimo posto nel Girone 1.

SERIE B/M | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs PRO RECCO RUGBY 21-12 (14-9)

MARCATORI: 6' Barisone cp; 23' Barisone cp; 26' Barisone cp; mt. Granzella, tr. Granzella; 36' mt. Grassotti, tr. Granzella; 53' cp Barisone; 56' mt. Granzella, tr. Granzella.

CUS GENOVA RUGBY: Migliorini, Pulimeno, Gesa, Ghiglione, Vimercati, Granzella, Casellato, Bertirotti, Satta, Iazzetti, Grassotti, Ruiz, Rifi, Bosia, Rayane. In seguito: Giuliano, Giacobbe, Petronio, Tempesta, Pendola, Tessiore, Zaami. Allenatore: Robb.

PRO RECCO RUGBY: Solari, Mitri, Romano, Matulli, Capurro, Barisone, Benvenuto, Navone, Cinquemani, Conca, Maggi, Esposito Corcione, Sbarbori Ma., Noto, Bedocchi. In seguito: Sbarbori Mi., Rosa, Marcolini, Tagliavini, Guastamacchia, Massa. Allenatore: Regestro.

Basket

È festa in casa CUS Genova Basket. Dopo la brillante Stagione Regolare di Serie C Unica disputata in Piemonte i ragazzi di Coach Pansolin grazie alla vittoria contro la Pallacanestro Vado fanno loro con una giornata d’anticipo anche la seconda fase, ovvero il Girone Liguria. Biancorossi che vengono inseriti in prima fascia tra le squadre non promosse, mettendosi così in una posizione di rilievo in caso di ripescaggi in Serie B Interregionale.

SERIE C UNICA | GIRONE LIGURIA

CUS GENOVA BASKET vs PALLACANESTRO VADO 63-49 (20-17; 37-30; 45-40)

CUS GENOVA BASKET: Ricci 6, Vallefuoco 9, Esposito 2, Galluzzi 4, Dufour 5, Cassanello 2, Sighinolfi, Caversazio 13, Ferraro 11, Casucci 3, Sommariva 8, De Censi. Coach: Pansolin.

PALLACANESTRO VADO: Bertolotti 3, Migone 10, Bianchi Ferraro 2, Stankovic 9, Fantino 2, Pellegrino 8, Rondinini, Tridondani ne, Serafini ne, Giannone 13, Seye 2. Coach: Imarisio.

Volley

Una vittoria e una sconfitta nel weekend per il CUS Genova Volley. Da un lato la prima squadra maschile, guidata da Fabrizio "Billy" Schembri, già campione in Serie C e promossa in Serie B, ha superato per 3-1 in casa l’AMIS Chiavari, conquistando così altri due punti in classifica. Dall’altra la prima squadra femminile, guidata da Tiziano Caponi nel Girone Playout di Serie D, ha invece subito una sconfitta in trasferta nello scontro diretto contro NLP Controcorrente. Le Biancorosse si trovano ora al quinto posto, superate dalle avversarie e da Volley Corradini Arma di Taggia.

SERIE C/M

CUS GENOVA VOLLEY vs AMIS CHIAVARI 3-1 (25-18; 25-15; 23-25; 25-12)

SERIE D/F | GIRONE PLAYOUT

NLP CONTROCORRENTE vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (24-25; 25-9; 25-15; 25-21)

Atletica

Sabato erano in programma a Celle Ligure la Fase Ligure dei Campionati Regionali di Corsa su Pista. Vittoria per Dario Fornaca sui 200, chiudendo in 22"51 ventoso. Dietro di lui in 22"78 il Junior Mario Bersanetti, terzo in classifica, mentre al quarto posto il pari età Gabriele Fereidouni in 22"95. Negli 800 terzo posto Luca Ferro in 2'01"48. Sui diecimila metri quarto posto (terzo ligure) di Federico Lagomarsino in 35'50"51, mentre sesto posto per Stefano Braccini in 37'23"05. Venticinque giri avversati, in certi momenti, da folate di vento contrario. Nel lungo seconda Irene Cassinelli con 5.15, anche in questo caso con vento alle spalle oltre la norma.

Martellisti biancorossi impegnati a Pavia. Tommaso Mondello, Allievo, ha ottenuto la vittoria con la misura di 61.57 metri, che attualmente lo colloca al primo posto di categoria in Italia. Vittoria anche per Ilaria Marasso tra le Promesse con 56.98. Ottima prova anche per Eleonora Lintas, Junior, capace di lanciare a 46.31.

Tennis

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per i team del CUS Genova Tennis in Serie C. La Squadra "A" femminile, capace di superare in casa il Tennis Club Finale per 4-0 e di giocarsi il primo posto nel girone alla prossima giornata. Ottimo pareggio per la Squadra "B" femminile, ottenuto in trasferta contro il Circolo Tennis Lavagna. Infine, sconfitta per 0-6 per la squadra maschile, superata in casa dal Tennis Club Finale.

SERIE C/M

CUS GENOVA TENNIS vs TENNIS CLUB FINALE 0-6

SERIE C/F

CUS GENOVA TENNIS "A" vs TENNIS CLUB FINALE 4-0

SERIE C/F

CIRCOLO TENNIS LAVAGNA vs CUS GENOVA TENNIS "B" 2-2.