Cus Genova, vittoria al cardiopalma nel basket

Trionfo per il Cus Genova Basket a Torino nello scontro al vertice contro il Cus Torino Basket in Serie C Unica. Vittoria in Serie C per la prima squadra maschile del Cus Volley, sconfitta per la femminile in Serie D. Tris di vittorie per il Cus Tennis nelle coppe autunnali, incluso il pass per la finale di Coppa Corradi. Una vittoria e una sconfitta nel primo concentramento di Serie B Indoor per il Cus Hockey.

Basket

Weekend da ricordare per il Cus Genova Basket in Serie C Unica. Grande prova per il team di coach Pansolin, atteso dallo scontro al vertice del Girone B contro il Cus Torino Basket, compagine accreditata alla vigilia come la favorita del campionato insieme a Don Bosco Crocetta. Sfida vera al Palacus del capoluogo piemontese, in cui i padroni di casa hanno cercato di creare un solco nella fase iniziale della sfida, con gli universitari, che però hanno risposto colpo su colpo. Decisivi gli ultimi possessi, con capitan Dufour, che riesce a conquistare due tiri liberi a una manciata di secondi dal termine, uno dei quali realizzato e decisivo.

Questo il commento di Marco Dufour, capitano del Cus Genova Basket: "Andare a vincere a Torino dopo la sconfitta di settimana scorsa è stata la reazione che cercavamo. Dimostrazione di un gruppo solido e unito. Devo dire che è stata una delle più belle partite, che ho giocato negli ultimi anni: dura, ruvida, sempre punto a punto. Siamo stati bravissimi a reggere l’urto iniziale e restare sempre in partita. Nel finale l’abbiamo gestita bene e siamo riusciti a spuntarla. Devo fare i complimenti a tutti i miei compagni perché da chi ha giocato 35' a chi ne ha giocati 2' hanno dato tutti un apporto fondamentale".

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

CUS TORINO BASKET vs CUS GENOVA BASKET 76-77 (24-20; 44-42; 66-59)

CUS TORINO BASKET: Conti 20, Porcella 2, Trinchero 6, Paletto 6, Marangon 19, Guggia 8, Barbaria 4, Venezia 3, Pietra 3, Abrate 5. Coach: Porcella.

CUS GENOVA BASKET: Ricci 3, Taccini ne, Vallefuoco 8, Esposito 1, Galluzzi 21, Dufour 24, Cassanello, Sighinolfi ne, Caversazio 5, Ferraro 9, Casucci 4, Sommariva 2. Coach: Pansolin.

Pallavolo

Una vittoria e una sconfitta per le prime squadre del Cus Genova Volley. Un’altra vittoria senza set concessi per la prima squadra maschile in Serie C. Ragazzi di Fabrizio 'Billy' Schembri capaci di espugnare il campo del Volleyball Savona con un secco 0-3, concedendo un massimale di 16 punti per set agli avversari e mantenendo così la testa della classifica. Si interrompe, invece, la striscia di vittoria della prima squadra femminile in Serie D. Dopo il successo contro Audax Quinto e Volleyscrivia le giovani ragazze di Tiziano Caponi vengono superate a Sampierdarena dal Paladonbosco Pallavolo. Universitarie all’ottavo posto in classifica nel Girone B, a cinque lunghezze dal Volleyscrivia, nona della classe.

SERIE C

VOLLEYBALL SAVONA vs CUS GENOVA VOLLEY 0-3 (15-25; 15-25; 16-25

SERIE D/F | GIRONE B

PALADONBOSCO PALLAVOLO vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (25-20; 20-25; 25-23; 25-16)

Tennis

Tris di vittorie nelle coppe autunnali per i team del Cus Genova Tennis. La squadra biancorossa di Coppa Corradi, composta da Masé, Damiani, Papalia e Carazza, ha staccato il pass per la finalissima, in programma il 16 dicembre a Lavagna, remake dell’ultimo atto del 2022. Ragazze vittoriose in semifinale per 2-1 contro La Tennis grazie alle vittorie di Masé nei singoli e Masé-Carazza nel doppio.

Passaggio del turno anche in Coppa Raffo per il team composto da Polverosi, Ginocchio, Grisolia, Fielding e Paolillo. La vittoria di Ginocchio nei singoli e di Polverosi-Grisolia nei doppi conduce gli Universitari al successo contro il Ct La Fattoria di Sestri Levante e quindi ai quarti di finale della competizione.

Infine, affermazione biancorossa anche in Coppa Bonici per il team composto Costa, Paiardi, Rebaudi e Bonaiti. Vittoria per 2-1 nella terza giornata del girone contro il Park Tennis Genova grazie alle vittorie di Costa e Paiardi, con successiva sconfitta nel doppio per Costa-Boinaiti a punteggio acquisito.

COPPA CORRADI | SEMIFINALE

CUS GENOVA TENNIS vs LA TENNIS 2-1

COPPA RAFFO | CT LA FATTORIA | OTTAVI DI FINALE

CUS GENOVA TENNIS vs CT LA FATTORIA 2-1

COPPA BONICI | FASE A GIRONI

CUS GENOVA TENNIS vs PARK TENNIS GENOVA 2-1

Hockey

Una vittoria e una sconfitta per il Cus Genova Hockey, all’esordio nel Girone B di Serie B Indoor. Nel primo concentramento stagionale, a Pistoia, il team di Franco Ferrero conquista una vittoria e una sconfitta. Nel primo incontro di giornata i biancorossi superano l’Hc Pistoia "B" per 7-1, mentre nella sfida pomeridiana vengono superato dalla Squadra "A" della stessa società toscana per 8-2.

SERIE B INDOOR | GIRONE B | 1° CONCENTRAMENTO

CUS GENOVA HOCKEY vs HC PISTOIA "B" 7-1

SERIE B INDOOR | GIRONE B | 1° CONCENTRAMENTO

HC PISTOIA "A" vs CUS GENOVA HOCKEY 8-2.