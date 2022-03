Cus Genova, basket e volley sugli scudi

Sconfitta casalinga per il Cus Rugby contro il VII Rugby Torino in Serie A. Vittoria al cardiopalma per il Cus Volley in Serie B maschile contro l’Admo Lavagna e sconfitta contro il Santa Sabina per le ragazze in Serie D. Vittoria nel big match di Serie C Silver per il Cus Basket contro Cogoleto. Pari per 3-3 per il Cus Tennis in Serie C contro il Tc Chiavari.

Rugby

Vittoria sfumata per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Allo Stadio Carlini-Bollesan gli uomini di Sandri e Bernardini partono subito con grande motivazione portandosi sul 14-0 grazie alle mete di Amadio e Mandivenga, trasformate entrambe dal giocatore zimbabwese. Rientro dei torinesi a fine primo tempo con due mete, con rimonta completata dopo l’intervallo grazie alla meta di Angotti trasformata da De Klerk. Qui risultati e classifica.

SERIE A | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs VII RUFBY TORINO 17-19 (14-12)

MARCATORI: 24' mt Amadio tr Mandivenga 7-0, 30' mt Mandivenga tr Mandivenga 14-0, 32' mt Nanetti 14-5, 40' mt Marchi tr De Klerk 14-12, 2' cp Mandivenga 17-12, 33' mt Angotti tr De Klerk 17-19.

CUS GENOVA RUGBY: Mandivenga, Corona, Pressenda, Satta, Migliorini, Ricca, Tessiore, Pendola, Bertirotti, Imperiale F., Imperiale P., Amadio, Giuliano, Bortoletto, Barry. Rifi, Gherardi, Repetto, Barioglio, Granzella, Vimercati, Pichler. Allenatore: Sandri.

VII RUGBY TORINO: Reginato, Nanetti, De Klerk, Marchi, Costantinescu, Pelozzi, Lo Greco C., Ciraulo, Verolla, Monfrino, Belliero, Lo Greco S., Angotti, Perini, Cairola. Cavallero, Scatigna Novaresio, Trinchera, Augello, Cotroneo, Gelos, De Meyer, Tione. Allenatore: Monfrino.

Pallavolo

Successo determinante per il Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Nel derby ligure contro l’Admo Lavagna, allenato dall’ex Gerry Grotto, i Biancorossi ottengono due punti al tie-break raggiungendo così quota 21 in classifica, a +12 dalla zona retrocessione. Universitari due volte in vantaggio con i Biancoverdi che per altrettante volte hanno pareggiato i conti sul 23-25. Tie-break al cardiopalma, con i Galletti capaci di strappare la vittoria sul 16-14. Qui risultati e classifica.

Per quanto riguarda la femminile sconfitta casalinga contro il Santa Sabina al Palacus. Universitarie sempre in partita in tutti e tre i set, i quali però hanno sempre sorriso alle avversarie nel finale. Due vittorie e tre sconfitte fin qui per le Biancorosse. Qui risultati e classifica.

SERIE B | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs ADMO LAVAGNA 3-2 (25-20; 23-25; 25-16; 23-25; 16-14)

SERIE D | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs SANTA SABINA 0-3 (23-25; 23-25; 21-25)

Pallacanestro

Due punti dal grande peso specifico per il CUS Basket in Serie C Silver. Ragazzi di Coach Pansolin capaci di fare loro il big match del PalaDamonte contro Cogoleto di Coach Pollari, seconda della classe. Equilibrio nel primo quarto e primo break biancorosso nel secondo, con le due squadre che vanno all’intervallo lungo sul 26-35. Universitari poi capaci di resistere al tentativo di rientro nel secondo tempo anche grazie a un Vallefuoco in grande spolvero: 25 punti per lui. Qui risultati e classifica.

SERIE C SILVER

COGOLETO BASKET vs CUS GENOVA BASKET 52-64 (15-16; 26-35; 44-51)

COGOLETO BASKET: Bruzzone 6, Anania ne, Bontempi 5, Ciarlo 8, Pelegi 9, Fazio 19, Boschetti 1, Bertolotti 4. Coach: Pollari.

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto, Vallefuoco 25, Pampuro, Dufour 7, Sommariva 5, Ferraro 11, Falco, Casucci 3, Grandeaux, Ricci, Franconi, Bilamour 13. Coach: Pansolin.

Tennis

Esordio agrodolce per la squadra maschile del CUS Tennis in Serie C, fermata sul pari sulla terra del TC Chiavari. Sconfitta di Paiardi per 6-4 6-1 contro Viganego, Maestro del circolo, così come per Rebaudi contro Caravelli per 2-6 7-6 6-4 dopo un’autentica battaglia di circa tre ore. Successo per Costa con il risultato di 6-0 6-3 e per Metti con un 6-0 6-0. Nei doppi sconfitta per Costa e Paiardi contro i fratelli Viganego al super tie-break del terzo, mentre vittoria per Metti e Tedone con il risultato di 6-0 6-3. Due singoli e un doppio a testa in questa prima sfida di Serie C.