Cus Genova, i risultati del weekend

Sconfitta in trasferta per il Cus Rugby in Serie A contro il Rugby Milano. Successo per i ragazzi del Cus Volley in Serie B contro la Pallavolo Alba, sconfitta per le ragazze in Serie D contro la Normac Vgp. Cus Basket superato dalla Pallacanestro Sestri nel big match di Serie C Silver. Ottima prova di Pietro Calcagno che domenica ha chiuso al quarto posto la Ren Ten di dieci chilometri ad Arenzano. Successo per 3-1 per il Cus Tennis in D1 maschile contro il Park Tennis Club.

Rugby

Sconfitta in trasferta per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Snook e Bernardini sono stati superati dal Rugby Milano al Campo Curioni con il risultato di 38-14. Una sconfitta che comunque mantiene i Biancorossi al decimo posto in classifica, con la Pro Recco Rugby a inseguire.

Volley

Importante successo in chiave salvezza per i ragazzi del Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Biancorossi di Guido Costigliolo capaci di superare di carattere la Pallavolo Alba e di vendicare quindi la sconfitta dell’andata, chiudendo la sfida in quattro set concedendo solamente il terzo. La classifica del Girone A in questo momento sorride ai Biancorossi, ottavi a quattro punti dal Novi undicesimo, prima squadra in 'zona rossa'. Si chiude con una sconfitta Girone B di Serie D per le ragazze di Riccardo Serra. Nella Palestra Gramsci di Sestri Ponente le Biancorosse vengono superate dalla Normac Vgp al quinto set dopo esser riuscite a pareggiare i conti per ben due volte. Le Universitarie chiudono così al settimo posto.

Basket

Sconfitta contro la capolista Pallacanestro Sestri per il Cus Basket in Serie C Silver. Il big match, molto equilibrato, sorride alla prima della classe al termine di una sfida in cui il risultato è rimasto in bilico per tutti e 40 i minuti. Per i Biancorossi sfuma la possibilità di chiudere al secondo posto ma rimane il terzo posto matematico, ottimo risultato ottenuto al termine della Stagione Regolare.

SERIE C SILVER

PALLACANESTRO SESTRI vs CUS GENOVA BASKET 72-66 (15-16; 31-25; 50-47)

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 12, Cavallaro 8, Zerbino ne, Muzzi 5, Fazio 10, De Paoli 8, Massabò ne, Pintus 13, Gallo 14, Khelifi 2, Capittini ne, Grosso ne. Coach: Guida.

CUS GENOVA BASKET: Ricci 2, Pasqualetto 11, Vallefuoco 18, Pampuro 7, Dufour 7, Cassanello 6, Grandeaux ne, Ferraro 6, Casucci 9, Sommariva, De Censi, Esposito ne. Coach: Pansolin.

Atletica

Ottima prova di Pietro Calcagno che domenica ha chiuso al quarto posto la Ren Ten di dieci chilometri ad Arenzano, prima prova del circuito Gran Prix Liguria. Ancora Junior, l'allievo di Franco Giacobbe è riuscito a ottenere un piazzamento di sicuro valore nella gara vinta dall'azzurro Said El Otmani in 31'16". Calcagno, al termine di un'accesa volata, ha chiuso in 32'45" superando di stretta misura lo skyrunner Gabriele Pace.

Tennis

Doppio successo biancorosso nelle finali dei Campionato Universitari di tennis presso la sede di via Monte Zovetto: Federico Rebaudi ha superato Niccolò Ferrari tra i ragazzi e Sofia Da Molo ha conquistato il titolo nell’ultimo atto contro Giulia Rainero tra le ragazze.

Secondo successo consecutivo per la formazione del Cus Tennis in Serie D1 maschile. La formazione biancorossa ha superato il Park Tennis Club in trasferta con il risultato di 3-1. Nel singolare vittoria di Ginocchio 10-8 al super tie-break del terzo contro Spallanzani, Polverosi ha vinto contro Poggi, Fielding è stato superato da Sivioli e, infine, nel doppio è arrivata la decisiva vittoria di La Pira e Paolillo contro Fossati e Chinaglia.