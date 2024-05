Cus Genova, successi per le squadre di tennis e hockey

Vittoria per il Cus Tennis in Serie B2 contro il Ct Villa Carpena, una vittoria e una sconfitta per le due squadre femminili. Torna al successo il Cus Hockey in Serie B Prato contro l'Hc Pistoia.

Tennis

Prima vittoria stagionale nel campionato nazionale di Serie B2 per la prima squadra maschile del Cus Genova Tennis. Successo contro il Ct Villa Carpena in via Monte Zovetto, con i biancorossi capaci di portarsi sul 3-1 dopo i singoli grazie alle vittorie di Stefano Reitano, Denis Spiridon e Tommaso Metti, con successive affermazioni ai doppi di Reitano-Spiridon e Costa-Metti. Eliminata la Squadra 'A' del Cus Genova Tennis in semifinale Playoff di Serie C femminile, superata dal Tennis Club Genova in trasferta, con la sola Guia Solari capace di imporsi. Infine, vittoria per la Squadra 'B' nella sfida d'andata contro il Tennis Park Genova per 3-1 con vittorie di Elisa Traman e Martina Montaldo nei singolari e del tandem Francesca Carazza e Sofia Da Molo nel doppio.

Queste le parole di Stefano Reitano, tennista del Cus Genova: "Una vittoria che ci fa tornare il sorriso poiché non è mai piacevole partire in campionato con una sconfitta, soprattutto quando le previsioni prevedono una vittoria. Purtroppo nel mio caso è un periodo abbastanza negativo sotto il piano fisico, ho avuto un problema alla schiena che non mi ha fatto competere come desideravo. Ora ho fatto della terapia e sono stato fermo qualche settimana, purtroppo non ci voleva ma fa parte dello sport. La vittoria di ieri è 'normale' diciamo, perché eravamo nettamente favoriti, però mentalmente ci dà di nuovo energia positiva. Il campionato è ancora lungo, può succedere ancora di tutto, ma i Playoff sono sempre possibili ed è il nostro obiettivo".

SERIE B2/M | GIRONE 3

CUS GENOVA TENNIS vs CT VILLA CARPENA 5-1

SERIE C/F | PLAYOFF | SEMIFINALE

TC GENOVA vs CUS GENOVA TENNIS "A" 3-1

SERIE C/F | PLAYOUT | ANDATA

CUS GENOVA TENNIS "B" vs TENNIS PARK GENOVA 3-1

Hockey

Torna alla vittoria il Cus Genova Hockey di Franco Ferrero in Serie B Prato. Gli universitari ritrovano la vittoria la Campo Arnaldi contro l'Hc Pistoia per 3-1, portandosi così al quarto posto nella classifica 'allargata', frutto di un percorso caratterizzato da due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte.

SERIE B PRATO | GIRONE C

CUS GENOVA HOCKEY vs HC PISTOIA 3-1