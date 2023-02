Cus Genova, i risultati del weekend biancorosso

Sconfitta per il Cus Rugby contro la capolista Rugby Parabiago in Serie A. Cade in casa il Cus Volley contro l’Alto Canavese in Serie B. Sconfitta per il Cus Basket in Serie C Silver contro il My Basket Genova. Sesto e settimo posto per Smeraldo nel lungo e nel triplo ai Campionati Nazionali Assoluti Indoor di Ancona, mentre undicesimo posto per Musso nel peso.

Rugby

Ottima prestazione per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Snook e Bernardini si sono resi protagonisti di un’ottima gara allo Stadio Carlini Bollesan contro la capolista del Girone 1, ovvero il Rugby Parabiago. Biancorossi che limitano gli errori e dimostrano importanti miglioramenti in vista del finale di stagione, contro un’avversaria di assoluto valore che non è tornata a casa senza faticare.

Questo il commento di Nicolò Migliorini, rugbista degli Universitari: "È stata una ottima prestazione, contro una grande squadra. Non perfetta perché comunque abbiamo concesso tanti punti per ingenuità ed errori. Però ci sono stati tantissimi miglioramenti rispetto alle prestazioni passate e questo trend positivo a livello di prestazione può solo aiutarci".

SERIE A/M | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs RUGBY PARABIAGO 26-34

Volley

Buona prova per la prima squadra maschile del Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B ma nessun punto raccolto. Avversari di giornata erano gli atleti dell’Alto Canavese Volley, seconda della classe nel Girone A, i quali hanno dovuto sudare per strappare la vittoria al Palacus. Biancorossi che partono forte, facendo loro d’autorità il primo set. Nel secondo gli avversari rispondono, riuscendo a far loro con maggior semplicità la terza frazione. Il quarto e ultimo set è molto equilibrato e premia la maggior lucidità dell’Alto Canavese nel momento decisivo.

SERIE B/M | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs ALTO CANAVESE VOLLEY 1-3 (25-22; 19-25; 16-25; 21-25)

Basket

Seconda sconfitta consecutiva per il Cus Basket in Serie C Silver. Ragazzi di coach Pansolin fermati al PalaFigoi dal My Basket Genova, compagine ora distante quattro lunghezze rispetto ai biancorossi. Universitari che soffrono l’avvio dei biancoblù ma capaci di rifarsi sotto nel secondo quarto, andando così a riposo sul +3. Un vantaggio, quello di tre lunghezze, mantenuto anche nella terza frazione. Il MY ribalta però l’inerzia nell’ultimo quarto e il Cus cade così nei minuti finali.

SERIE C SILVER

MY BASKET GENOVA vs CUS GENOVA BASKET 80-75 (20-12; 30-33; 50-53)

MY BASKET GENOVA: Caversazio 2, Giacomini 30, Pesce 9, Calabrese, Costa 4, Poirè, Zito 14, Penco 2, Pastorino 2, Alloisio, Neri 2, Ruiz 15. Coach: Innocenti.

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 22, Vallefuoco 23, Esposito, Pampuro 2, Dufour 7, Ferraro 5, Casucci, Grandeaux ne, Sommariva 11, De Censi 1, Cassanello 3, Ricci 1. Coach: Pansolin.

Atletica leggera

Nel weekend Ancona ha ospitato l’ultimo atto della stagione italiana indoor, ossia i Campionati Nazionali Assoluti. La biancorossa Chiara Smeraldo ha dimostrato di essersi messa alle spalle i problemi fisici che l’avevano condizionata conquistando il sesto posto nel lungo con 6.04, superando i sei metri al secondo tentativo. Il tutto in una gara vinta dal grande nome Larissa Iapichino con 6.53. Il giorno dopo Smeraldo ha gareggiato invece nel triplo, cogliendo il settimo posto con 12.81 al quinto tentativo. In gara nella rassegna marchigiana anche il pesista Giordano Musso, undicesimo in classifica con la misura di 15.36.