Atletica, pallavolo e tennis: i risultati del Cus Genova nel weekend

Sconfitta per il Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B contro la Npsg di La Spezia. Peronal best di Marasso a Mariano Comense nel lancio del martello, vittoria di Costa ai Queen Atletica Games di Pavia e vittoria di Ferrari nella mezz'ora di corsa disputata a Genova. Un pareggio per la squadra maschile del Cus Tennis contro il Circolo Tennis Spezia e una vittoria per la femminile contro il Tc Finale C, che si qualifica ai quarti di finale.

Pallavolo

Brutta sconfitta per il Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Gli uomini di Nando Mancini dopo aver dominato il primo set si perdono per strada e lasciano tre punti alla Nuova Pallavolo San Giovanni di La Spezia. Sconfitta che di fatto allontana quasi definitivamente i Biancorossi dai Playoff.

CUS VOLLEY vs NP SAN GIOVANNI 1-3 (25-18; 21-25; 22-25; 24-26)

Atletica leggera

Al meeting di Mariano Comense è stato registrato il personal best di Ilaria Marasso nel lancio del martello con la misura di 52.31 metri, misura che è valsa all’allieva di Valter Superina il superamento del precedente record personale del 2020 di oltre un metro. Ai Queen Atletica Games di Pavia il solito Davide Costa conquista la gara nel lancio del martello juniores con un'ottima misura di 69.90 metri. Da segnalare la prestazione di Francesca Guastalli nei 200 hs con 30.00, così come quelle nel salto in alto di Edoardo Basso con 1.80 m e Giulia Airenti con 1.60 m.

Per quanto riguarda le gare svoltesi a Genova, da segnalare la vittoria nella mezz'ora di corsa dell'allievo Emanuele Ferrari con 8 km e 470 metri. Discrete le prestazioni nei 200 metri di Elisa Lugli con 27.04 e Dario Fornacca con 22.96, così come quella di Lemba Giussi nel salto triplo con 12.74.

Tennis

Primo pareggio in Serie C per la squadra maschile del Cus Tennis. Dopo il rinvio della sfida contro il Golf & Tennis Rapallo e le vittorie contro Tc Sarzana e Valletta Cambiaso, nel weekend è terminata sul 3-3 la contesa contro il Circolo Tennis Spezia. Vittorie per Paiardi contro Bertoneri per 6/1 6/0, per Costa contro Masotti per 7/5 6/2. Sconfitte invece per Rebaudi contro Guidotti 6/2 6/3 e per Ginocchio contro Borzonasca 6/1 6/3. Nei doppi una sconfitta per il tandem composto da Rebaudi e Ginocchio contro Guidotti e Borzonasca per 6/4 5/7 10/3, mentre vittoria per la coppia composta da Costa e Paiardi contro Masotti e Restani per 6/1 6/2.

Riscatto invece per la squadra femminile, sempre in Serie C, dopo la sconfitta arrivata contro il Park Tennis Club nell'ultimo turno al termine di una contesa combattutissima. Nel weekend rotondo successo per 4-0 per le tenniste biancorosse contro il Tc Finale C grazie ai successi nei singoli da parte di Marelli per 6/2 6/2, di Papalia per 6/2 6/2 e di Masé per 6/1 6/1. Vittoria infine per 6/3 6/3 nel doppio conclusivo. Con questa vittoria le ragazze hanno conquistato l'accesso al tabellone regionale, nel quale disputeranno i quarti di finale.

CUS TENNIS vs CT SPEZIA 3-3

CUS TENNIS vs NP SAN GIOVANNI 4-0.