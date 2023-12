Cus Genova, nel basket il 2023 si chiude con una vittoria

Una vittoria e una sconfitta per il Cus Rugby: prima vittoria in Serie A per la prima femminile, sconfitta in Serie B contro il Recco per la prima maschile. Undicesima vittoria in Serie C per il Cus Basket. Un successo e una sconfitta per il Cus Volley: vittoria per la prima maschile in Serie C contro l'Albisola e sconfitta in trasferta contro Rainbow Volley per la prima femminile in Serie D. Vittoria in Coppa Corradi per il Cus Tennis, sconfitte in Coppa Raffo e Coppa Bonici. Buoni risultati biancorossi ai Campionati Societari di Staffette di Cross.

Rugby

Una vittoria e una sconfitta per il Cus Genova Rugby nel weekend. La prima squadra femminile di Domenico Grassotti conquista la prima vittoria nel girone 1 di Serie A grazie al successo allo stadio Carlini-Bollesan contro l'Union Rugby Milano. Decisiva la meta di Anfosso nel secondo tempo, che regala così alle Biancorosse la prima gioia.

Sconfitta, invece, per la prima squadra femminile al Campo Androne di Recco nel derby ligure contro la Pro Recco Rugby. Decisivi i calci piazzati, che permettono agli Squali di portarsi in vantaggio, con l'assalto biancorosso nel finale, che non viene concretizzato. Universitari settimi a quota 20 punti in classifica.

SERIE B/M | GIRONE 1

PRO RECCO RUGBY vs RUGBY 26-22 (16-7)

MARCATORI: 4' cp Barisone; 12' mt. Avignone, tr. Barisone; 30' mt. Granzella tr. Ricca, 36' cp Barisone; 38' cp Barisone; 45' mt. Mitri, tr. Barisone; 12' mt. Gesa, 20' mt. Vimercati; 28' cp Barisone, 39' mt. Bertirotti.

CUS GENOVA RUGBY: Giuliano, Felici, Said, Santiago, Grassotti, Pendola, Satta, Bertirotti, Casellato, Granzella, Vimercati, Ricca, Migliorini, Pulimeno, Gesa. Subentrati: Rayane, Bosia. A disposizione: Bianchi, Bruzzone, Pezzana, Pressenda, Filippone. Allenatore: Jones.

SERIE A/F | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs UNION RUGBY MILANO 5-0 (0-0)

MARCATRICI: 61' Anfosso

Basket

Si chiude con una vittoria il 2023 del Cus Genova Basket in Serie C Unica. Successo alla prima di ritorno contro il Reba Basket al Palacus e due punti che valgono il primato nel Girone B alla fine dell'anno solare. Biancorossi che si fermano per la pausa natalizia con un brillante record di 11-1.

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

CUS GENOVA BASKET vs REBA BASKET 62-45 (11-10; 17-7; 16-13; 18-15)

CUS GENOVA BASKET: Vallefuoco 15, Sommariva 12, Ferraro 8, Caversazio 8, Dufour 5, Cassanello 4, Casucci 3, Ricci 3, Taccini 2, Esposito 2, Sighinolfi, Galluzzi. Coach: Pansolin.

REBA BASKET: Wameni 13, Di Palma 10, Montalbetti 6, Carbonaro 5, Grittani 4, Morello 3, Cirla 3, Podda 1, Garavelli, Tallone, Ramondetti. Coach: Grasso.

Volley

Una vittoria e una sconfitta per il Cus Genova Volley. La prima squadra maschile conquista lo scontro diretto contro l'Albisola Pallavolo al PalaBesio di Albisola Superiore. Vantaggio di due set per i ragazzi di Fabrizio "Billy" Schembri, rimonta ponentina e poi vittoria al tie-break per 8-15 per Archetti e compagni, in testa alla classifica alla fine del 2023. Sconfitta esterna, invece, per la prima femminile di Tiziano Caponi in Serie D. Universitarie superate per 3-1 a Vezzano Ligure dal Rainbow Volley La Spezia e attualmente none in classifica nel Girone B.

Questo il commento di Jacopo Rampa, giocatore del CUS Genova Volley: "Dispiace non aver chiuso prima la partita e non essere arrivati alla pausa natalizia a punteggio pieno. Comunque, contento per il risultato e per l'ottima reazione della squadra dopo il momento di difficoltà riscontrato nel terzo e quarto set. Dopo l'ottimo inizio di stagione ci ritroviamo primi e con una partita in meno rispetto ad alcune squadre che come noi lottano per la promozione. Come squadra siamo molto uniti, dentro e fuori dal campo, e siamo pronti ad affrontare il proseguimento del campionato, a partire dall'Admo".

SERIE C/M

ALBISOLA PALLAVOLO vs CUS GENOVA VOLLEY 2-3 (22-25; 22-25; 25-20; 25-23; 8-15)

SERIE D/F | GIRONE B

RAINBOW VOLLEY LA SPEZIA vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (25-12; 22-25; 25-13; 25-19)

Tennis

Due vittorie e una sconfitta nelle coppe autunnali per il Cus Genova Tennis. Spicca il successo in finale in Coppa Corradi per il team composto da Masé, Damiani, Papalia e Carazza, nel remake della finale persa nel 2022. Successo per 2-1 contro il Ct Lavagna grazie alle vittorie di Masé nei singoli, vincente dopo una battaglia di più di tre ore, e grazie alla vittoria nel doppio di Masé-Carazza per 7-5 6-3. Sconfitta ai quarti di finale, invece, la squadra di Coppa Raffo, composta da Polverosi, Grisolia e Ginocchio, superata in trasferta dal Tennis Chiavari. Infine, successo nell'ultima sfida della fase a gironi di Coppa Bonici per il team di Paiardi, Costa, Rebaudi e Bonaiti, vittoriosi in casa contro la Pro Recco Tennis e qualificatasi per i quarti di finale a gennaio.

COPPA CORRADI | FINALE

CT LAVAGNA vs CUS GENOVA TENNIS 1-2

COPPA RAFFO | QUARTI DI FINALE

TENNIS CHIAVARI vs CUS GENOVA TENNIS 2-0

COPPA BONICI | FASE A GIRONI

CUS GENOVA TENNIS vs PRO RECCO TENNIS 3-0

Atletica

Nella giornata di domenica San Colombano Certenoli ha visto la disputa dei Campionati Societari di Staffette di Cross. Il Cus Genova è riuscito a cogliere un bel secondo posto nella categoria Assoluti (gara 3x1500) grazie a Giacomo Caccavari, Pietro Calcagno e Federico Lagomarsino, argento in 14'28". Successo cussino nella categoria Ragazzi con Riccardo Iacono, Enrico Maria Tiby e Francesco Ricci, capaci di far registrare un tempo di 18'04" sempre nella 3x1500. Nella categoria Ragazze 3x1500 quarte Maria Derartu Ornano, Bianca Ottonello e Chiara Evelli con 18'04"; decime Giulia Massara, Francesca Andreangeli e Giulia Pecora in 210 44".