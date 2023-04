Cus Genova, i Playoff iniziano con una vittoria per i ragazzi del basket

Sconfitta in Serie B per i ragazzi del Cus Volley contro Volley Parella Torino, vittoria per le ragazze in Serie D contro l'Albisola Volley. Successo in gara-1 dei quarti di finale Playoff contro la Pallacanestro Vado. Due vittorie e una sconfitta in Serie C per le prime squadre del Cus Tennis. Sconfitta per il Cus Hockey all'esordio in Serie B contro l'Hc Genova. Biancorossi in evidenza nel campionato di corsa su pista disputato sabato a Villa Gentile.

Volley

Sconfitta per i ragazzi del Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B, subita a Torino contro il Volley Parella. Primi due set combattutissimi e conclusi con la vittoria dei giovani piemontesi, seguiti da un terzo set senza storia. Una sconfitta che fa scivolare i biancorossi di Guido Costigliolo all'undicesimo posto, a una lunghezza dal decimo di Sant'Anna, prima squadra in zona salvezza. Primo squillo invece delle ragazze di Riccardo Serra nel Girone Qualificazione di Serie D. Universitarie capaci di imporsi contro l'Albisola Pallavolo in tre set al Palacus, conquistando così i primi punti nella Post Season.

Basket

Comincia con una vittoria il cammino Playoff del Cus Basket. Gli Universitari di coach Pansolin, trascinati da Vallefuoco e Dufour, hanno superato una squadra insidiosa come la Pallacanestro Vado nella prima gara dei quarti di finale grazie a un primo quarto di spessore e contenendo il tentativo di rientro dei vadesi nel finale. Venerdì gara-2 per provare a chiudere la pratica in due gare.

Questo il commento di Marco Dufour, capitano dei Biancorossi: "Era importante partire con il piede giusto e portare la serie sui binari che volevamo noi. Abbiamo imposto il nostro gioco e evitato gli errori fatti nell'ultima sfida in campionato con loro, in cui abbiamo perso a Vado. Siamo stati bravi a reggere i loro tentativi di rientro e abbiamo gestito la partita alla fine. Non è finita, venerdì si riparte da zero. Buoni Playoff a tutti!".

SERIE C SILVER | PLAYOFF | QUARTI DI FINALE | G1

CUS GENOVA BASKET vs PALLACANESTRO VADO 74-59 (21-14; 39-24; 55-46)

CUS GENOVA BASKET: Ricci, Pasqualetto 8, Vallefuoco 24, Pampuro 11, Dufour 15, Cassanello, Grandeaux, Ferraro 5, Casucci 4, Sommariva 7, De Censi, Esposito. Coach: Pansolin.

PALLACANESTRO VADO: Bertolotti 8, Josovic 14, Salomone, Micalizzi, Stankovic, Migone 6, Tridondani L. 7, Rebasti 2, Tridondani D., Squeri 7, Vujic 6, Fantino 9. Coach: Saltarelli.

Tennis

Due vittorie e una sconfitta per le prime squadre del Cus Tennis in Serie C. Vince la maschile in trasferta contro La Fattoria Sestri Levante per 2-4 nella prima giornata di campionato grazie ai successi nei singoli di Metti, Luzzo e di Paiardi, nonché alla vittoria di Luzzo-Rebaudi nel doppio. Sconfitta casalinga per la Squadra A contro il Break Point Savona per 1-3, mentre strappa la vittoria la Squadra B a Finale Ligure contro il TC Finale per 1-3 grazie ai successi di Solari di Montaldo nei singoli e di Carazza-Da Molo nel doppio. Infine, vittoria casalinga anche per la squadra maschile di Serie D1 contro il TC Masone per 3-1.

Hockey

Sconfitta all’esordio per il Cus Hockey in Serie B contro l'Hc Genova per 1-5. Biancorossi di Mister Ferrero impegnati con una formazione giovanissima composta principalmente da giocatori dell’U16, in un campionato di transizione che permetterà ai giovani Universitari di crescere.

Atletica

Biancorossi in evidenza nel campionato di corsa su pista disputato sabato a Villa Gentile in difficili condizioni meteo con pioggia e freddo. Dario Fornaca si è imposto sugli 80 con 9"15 (+0.6). Nei 100 uomini è stato primo Lorenzo Gimelli con 11"40 (-1.0) davanti a Enrico Mereto, allievo, 11"68. La serie di primi posti continua con l’allievo Alessandro Morettini, il quale fa suoi i 200 in 25"47.

Nei 300 altri piazzamenti prestigiosi grazie a Giovanni Tubelli, primo con 35"54 davanti all'inesauribile Dario Fornaca, 35"57. Nella Mezz’ora Allievi Andrea Ballarino giunge secondo con 8581 metri. Negli 80 donne Francesca Guastalli conquista il secondo posto con 10"35, e si rifà affermandosi sui 300 in 41"50. Nei 100 vittoria dell'intramontabile Elisa Lugli in 13"04. Nell'asta vince Benedetta Massa Parodi con 2.70.