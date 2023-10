Cus Genova, rugby e basket a bottino pieno

Vittoria rotonda per il Cus Genova Rugby contro il Rugby Varese. Terzo successo e testa della classifica per il Cus Genova Basket in Serie C Unica.

Rugby

Vittoria convincente per il Cus Genova Rugby nel Girone 1 di Serie B. Universitari, reduci dalla vittoria in extremis contro il Rugby Rho alla prima di campionato, capaci di superare all’esordio casalingo dello Stadio Carlini-Bollesan il Varese Rugby. Tante mete, punteggio rotondo e seconda vittoria nel girone.

Questo il commento di Nicolò Migliorini, giocatore degli Universitari: "Dopo una prima vittoria poco convincente siamo scesi in campo con l’obbiettivo di vincere e convincere. Nonostante alcune imperfezioni siamo riusciti a giocare la nostra partita e al nostro ritmo, segnando delle belle mete e difendendo bene contro una squadra che comunque si è fatta valere. Speriamo di replicare settimana prossima a Piacenza in un test ad alta quota!".

SERIE B/M | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs RUGBY VARESE 38-5 (26-0)

MARCATORI: 4' mt. Bortoletto, tr. Migliorini; 13' mt. Migliorini, tr. Migliorini; 22' mt. Casellato, tr. Migliorini; 40' mt. Felici; 44' mt. Felici; 50' mt. Granzella, tr. Migliorini, 77' mt. Bonesso

CUS GENOVA RUGBY: Zaami, Gesa (Tempesta), Carrozzino (Pressenda), Migliorini, Grassi (Pulimeno), Granzella, Casellato, Bertirotti, Ruiz, Nehuen Gribaudo (Satta), Grassotti, Barbieri (Pezzana), Rifi (Giuliano), Felici, Bortoletto Bosia). Allenatore: Robb.

RUGBY VARESE: Bonesso, Bottinelli G. (Palla) , Malnati (Carbone), Ceaprazaru, Ficarra, Pandozy, Sacchetti, Sessarego, Fulginiti (Castiglioni), Spiteri (Pavesi), Ciavarella, Perin, Altomare (Bottinelli P.), Nardi (Catalfamo), Bosoni (Crimi). Allenatore: Mamo.

Basket

Tre su tre per il Cus Genova Basket in Serie C Unica. Ragazzi di coach Pansolin capaci di espugnare il PalaSport di San Mauro Torinese contro il San Mauro Basket ottenendo così il terzo successo consecutivo in questa nuova avventura fuori regione, a nove anni di distanza dall’ultima volta. Universitari che si trovano in testa alla classifica insieme al Cus Torino Basket.

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

SAN MAURO BASKET vs CUS GENOVA BASKET 68-77 (16-24; 34-43; 47-62)

SAN MAURO BASKET: Ciuffreda 2, Pizzaia M. 19, Fassio 2, Pizzaia S. 12, Momo 3, Orlando F., Orlando T. 10, De Girolamo ne, Paz 5, Moretti 2, Binovi 11, Tapra 2. Coach: Torraco.

CUS GENOVA BASKET: Ricci 9, Taccini ne, Vallefuoco 13, Esposito 3, Galluzzi 7, Dufour 10, Cassanello 7, Caversazio 13, Ferraro 11, Ansaldo 2, Casucci 2, De Censi. Coach: Pansolin.