Cus Genova: delusione nel basket, fa festa l'atletica

Sconfitta in gara-1 di semifinale Playoff di Serie C Silver per il Cus Basket contro Next Step Academy. Vittoria ai quarti di finale per il Cus Tennis contro lo Sporting Pinamare Andora in Serie C. Primo e secondo posto rispettivamente per le ragazze e per i ragazzi biancorossi nella prima fase regionale dei Campionati di Società su pista disputati sabato e domenica a Villa Gentile.

Pallacanestro

Comincia con una sconfitta l’avventura ai Playoff di Serie C Silver del Cus Basket. Ragazzi di Coach Pansolin avversari al PalaCarrino di Next Step Rapallo, compagine giovane e talentuosa che ha superato i Biancorossi in gara-1 con il punteggio di 98-74. Primo quarto equilibrato, con i rapallesi che nel secondo quarto fanno registrare un parziale di 27-17 che porta l’inerzia della sfida dalla loro parte. Nel secondo tempo i Biancorossi cercano di rientrare in partita ma Next Step allunga fino al fischio finale. Qui risultati e classifica.

NEXT STEP RAPALLO vs CUS BASKET 98-74 (18-21; 45-38; 72-57)

NEXT STEP RAPALLO: Usmane 16, Morina 7, Kumer, Jakimovski, Dabetic 7, Maksimovic 19, Lamine 2, Ojo 4, Lomtadze 13, Korvara 6, Odah 12, Delibasic 12. Coach: Bozzola.

CUS BASKET: Pasqualetto 5, Vallefuoco 13, Camperi, Pampuro 11, Dufour 11, Sommariva 9, Ferraro, Falco 6, Casucci 4, Grandeaux, Franconi 5, Bilamour 10. Coach: Pansolin.

Tennis

Nella giornata di domenica mattina il team maschile del Cus Tennis ha conquistato la semifinale di Serie C nei campi di casa di via Monte Zovetto superando lo Sporting Pinamare Andora ai quarti di finale con il risultato di 5-1. Singoli che si chiudono sul 3-1 con vittorie di Rebaudi contro il 3.3 Pellegri, di Metti contro il 2.6 Gallo e di Costa contro il 4.1 Deghenghi, sconfitta invece per Costa contro il 2.7 Novaro. Due successi nei doppi: Metti e Tedone superano agilmente Deghenghi e Pellegri, mentre Costa e Paiardi conquistano la vittoria al super tie-break contro Novaro e Gallo. Ora semifinale andata e ritorno contro il solido TC Sanremo con in palio l’accesso alla fase nazionale.

Atletica

La squadra femminile del Cus Genova ha conquistato la prima fase regionale dei Campionati di Società su pista disputati sabato e domenica a Villa Gentile. Classifica comunque provvisoria, perché le società fino alla metà di luglio, hanno la possibilità di incrementare i punteggi. In forte evidenza Ilaria Marasso che ha lanciato il martello a 54.07 esercitando una supremazia assoluta sulla pedana dell’impianto sturlese. Sfida serrata nella 4x100 con Aurora Vescio, Emma Barnieri, Elisa Lugli e Francesca Guastalli seconde in 49"58, precedute dalla sola Duferco Spezia. Nell’alto primo posto senza problemi per l’allieva Martina Campani con 1.63. Federica Baldini è autrice di una doppietta di primi posti 800/1500 con 2'16"08/4'42"50, mentre Elisa Lugli vince i 100 in 12"56 con vento nei limiti. Sofia Intili è prima nel giavellotto con 39.26. Cus Genova femminile, dunque, primo con 11.690 punti.

Questo il commento di Ilaria Marasso: «Sono contenta di come sia andata la gara di esordio a Villa gentile. Ho interpretato questa gara come preparazione, quasi “allenamento”, per i prossimi impegni della stagione, i Cnu a Cassino e il Challenge a Firenze di qualificazione per i campionati italiani assoluti in cui potrò gareggiare con le migliori martelliste d’Italia e dove spero di arrivare al massimo della forma fisica».

Squadra maschile seconda con 11.629 punti. In avvio della seconda giornata Davide Costa, allievo di Valter Superina, lancia il martello a 65,18 metri alla terza prova e ottiene il suo secondo risultato di stagione, vittoria e punti importanti per la causa cussina. Ancora soddisfazioni dai lanci, perché Giordano Musso è primo nel peso con 15.79, e il giorno dopo secondo nel disco con 42.62. Nei 110 hs dominio dell’azzurro Riccardo Berrino, che ha vinto con 14"88, anche qui un primo posto senza discussioni. Emanuele Ferrari, l’uomo nuovo del mezzofondo, ha vinto i 3.000 siepi in 9'43"46 ed è stato secondo nei 5000 con 15'26"83, record personale. Nel triplo secondo posto di Mayzola Lemba Jussi con 12.69.