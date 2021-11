Cus Genova, i risultati del weekend: ritorno al successo nel basket

Fine settimana agrodolce per i colori del Cus Genova. Sconfitta nel derby di Serie B contro Zephyr per il Cus Volley. Vittoria in Serie C Silver per il Cus Basket contro il Tigullio Sport Team. Buona prestazione ma sconfitta finale per il Cus Hockey contro il Genova Hockey 1980. Rinviate Coppa Bonici e Coppa Wingfield, mentre conquistato dal Cus Tennis l'accesso alla finale di Coppa Corradi.

Pallavolo

Ancora una partita senza punti per il Cus Volley di Nando Mancini nel campionato nazionale di Serie B. A La Spezia i Galletti contro lo Zephyr disputano una partita dal rendimento altalenante. Nel primo set si viaggia punto a punto fino al 14-14, poi un buon break dei Biancorossi li porta avanti fino al 19-15 con la sensazione di aver dato la svolta decisiva al parziale. Ma la reazione dei padroni di casa porta a un parziale di 10-1 che consegna il set agli avversari. Nel secondo set ancora si gioca punto a punto fino a tre quarti del parziale. Nel terzo set dopo una partenza incerta i Galletti rientrano in partita sul finire del parziale e portano la gara ai vantaggi. Per due volte Louza e compagni hanno la palla del set ma sono i ragazzi dello Zephyr a chiudere il set 29-27 e portare a casa i tre punti con il risultato di 3-0.

Pallacanestro

Vittoria per il Cus Basket di coach Pansolin nell'insidiosa sfida di Serie C Silver contro il Tigullio Sport Team di coach Macchiavello in Serie C Silver. Avvio di partita equilibrato, con i Biancorossi che piano piano prendono il controllo della sfida fino al +8 all'intervallo lungo. Al rientro in campo gli avversari sono agguerriti e rientrano prepotentemente in partita, chiudendo la terza frazione sul +7. Un'ultima frazione di alto livello di Dufour e compagni permette infine ai giovani universitari di far loro i due punti.

Questo il commento di Davide Ferraro, uno dei migliori in campo: "È stata una bella partita combattuta fino alla fine. Siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto infatti all’intervallo eravamo sopra di otto punti. Poi un po' per la stanchezza e anche per la bravura degli avversari l'ultimo quarto siamo andati sotto di una decina di punti per poi recuperare e vincere nel finale. Sappiamo che questo campionato è molto divertente ed equilibrato, infatti bisogna giocare e rimanere concentrati fino all'ultimo".

SERIE C SILVER

CUS GENOVA vs TIGULLIO 73-69 (12-12; 35-27; 47-54)

CUS GENOVA: Vallefuoco 10, Camperi 4, Pampuro ne, Dufour 9, Sommariva 2, Ferraro 15, Falco 3, Casucci 6, Grandeaux, Pasqualetto 11, Franconi ne, Bilamour 13. Coach: Pansolin.

TIGULLIO: Adza 14, Camperi ne, Hibroj 2, Brignolo 20, Bozic 6, Dente 17, Cinquegrana 3, Borselli 2, Pereira 4, Gnocchi 1, Traoré, Pincione ne. Coach: Macchiavello.

Hockey

Domenica mattina nonostante la pioggia incessante, bella partita dei da parte del Cus Hockey indipendentemente dal risultato finale, che vede gli uomini di Franco Ferrero uscire sconfitti per 4-2 contro il Genova Hockey 1980 in Serie B.

Incontro iniziato subito con molta intensità e voglia di fare da entrambe le parti. Il primo quarto finisce già sul punteggio di 2-2 con i Cussini abili a passare due volte in vantaggio prima con Edoardo Bozzo e poi con Boretti su azione di corto. Alla lunga escono fuori gli avversari, capaci a passare in vantaggio e poi, negli ultimi minuti, a chiudere l'incontro con goal su corto.

Tennis

Rinviate causa pioggia le due sfide di Coppa Bonici e Coppa Wingfield in cui erano impegnate due squadre del Cus Tennis. In Coppa Corradi non si presenta l'Imperia e così i Biancorossi ottengono una vittoria per 3-0, un risultato che garantisce la vittoria del girone e l'accesso alla finale di sabato prossima in casa contro La Tennis.