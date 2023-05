Cus Genova: momento difficile per basket e volley, ottimi risultati nell'atletica

Sconfitta nell'andata dei Playout di Serie B per il Cus Volley contro Sant'Anna. Cade in gara-2 il Cus Basket ai Playoff di Serie C Silver contro il Tigullio Sport Team. Ottime notizie per l'atletica cussina dai Campionati Societari su Pista Allievi e Master di Boissano. Vittoria per il Cus Tennis "A" contro il Cus Tennis "B" ai quarti di finale di Serie C.

Volley

Sconfitta per il Cus Genova Volley nell'andata dei Playout di Serie B contro Sant'Anna Torino per 3-0. Al PalaSport di San Mauro Torinese i biancorossi vengono superati al termine di tre set combattutissimi, il primo dei quali è terminato 29-27. Obbligatorio vincere al ritorno, concedendo al massimo un set agli avversari, per poi cercare la salvezza al golden set, previsto in caso di parità nel doppio confronto.

SERIE B/M | PLAYOUT | RITORNO

SANT'ANNA TORINO vs CUS GENOVA VOLLEY 3-0 (29-17; 25-23; 25-23)

Basket

Sconfitta in gara-2 di semifinale Playoff al Palacus per il Cus Basket di coach Pansolin. Biancorossi superati dal Tigullio Sport Team di coach Macchiavello al termine di una sfida dal grandissimo equilibrio, decisa solamente negli ultimi istanti dell'ultima frazione. Ora appuntamento a mercoledì a Santa Margherita per la decisiva gara-3.

SERIE C SILVER | PLAYOFF | SEMIFINALI | G2

CUS GENOVA BASKET vs TIGULLIO SPORT TEAM 65-66 (18-15; 36-33; 51-54)

CUS GENOVA BASKET: Ricci 3, Pasqualetto 14, Vallefuoco 20, Leveratto ne, Pampuro 5, Dufour 9, Cassanello 4, Grandeaux ne, Ferraro 6, Casucci 4, Sommariva, Esposito ne. Coach: Pansolin

TIGULLIO SPORT TEAM: Camperi ne, Brignolo 16, Matthews 13, Keita 12, Borselli, Gnocchi 2, Traoré ne, Mangione 8, Mariani, Gelant 8, Gogishvili 7, Guerra ne. Coach: Macchiavello.

Atletica

Sabato e domenica si sono disputati a Boissano, nel savonese, i Campionati Societari su Pista Allievi e Master. Splendida prova d'assieme delle Allieve cussine, vincitrici del campionato a squadre regionale con 7.511 punti davanti alla Maurina Imperia. Eleonora Lintas vince nel martello con 54.13 confermandosi fra le migliori di categoria in Italia. Giulia Aiello è prima nei 100 con 12"63 (vento a +0.3), Emma Barnieri la imita nei 200 con 25"72 inficiato da una raffica ventosa a favore di 2.3. Questi i migliori piazzamenti, ma degne di citazione tutte le ragazze U18 che hanno rappresentato degnamente le casacche biancorosse. Quinti gli allievi, tra i quali Gabriele Fereidouni, terzo sui 400 hs con 1'06"91, e Giacomo Caccavari, terzo sui 3000 in 9'54"62.

Agguerrita la compagine femminile Over 35, prima nel campionato ligure con 7.555 punti. In luce Simona Montessoro, F40 capace di vincere i 100 in 13"40. Quinti invece gli uomini. Fabrizio Pertile è primo nel triplo con il nuovo record ligure M45 di 11.65. Alessandro Gulino si impone dei 200 M50 con 24"84. Da notare, nelle gare di contorno, la vittoria nel martello di Ilaria Marasso con 53.98. Nei 400 è primo Dario Fornaca in 50"23.

Tennis

Vittoria per la Squadra "A" del Cus Tennis ai quarti di finale Playoff nel derby contro la Squadra "B". Risultato di 3-0 maturato grazie alle vittorie di Scimone contro Solari, di Marelli contro Montaldo e di Masè contro Da Molo, con le Biancorosse che centrano dunque le semifinali. Vittoria anche per i ragazzi della D1 maschile contro il Top Tennis per 4-0 grazie alle vittorie di Ginocchio, Polverosi e Fielding tra i singoli, mentre di Fielding-Paolillo nel doppio.

Questo il commento di Stephanie Scimone: "È sempre difficile giocare contro delle compagne di circolo. Però siamo fiere di essere arrivate entrambe ai quarti di finale regionali. All’apparenza va avanti una squadra sola, ma nella realtà è tutto il Cus che lotterà per la finale!".

SERIE C/F | PLAYOFF | QUARTI DI FINALE

CUS GENOVA TENNIS "A" vs CUS GENOVA TENNIS "B" 3-0

SERIE D1/M

CUS GENOVA TENNIS vs TOP TENNIS 4-0.