Buona la prima per il Cus Genova Hockey, rinviata la partita di pallavolo

Ottime prestazioni per l'atletica leggera biancorossa ai Campionati Regionali di lanci lunghi e cross, nonché buona prova per Berrino a Firenze nei 60 hs. Esordio vincente per il Cus Genova Hockey di Franco Ferrero nel derby contro l'Hc Genova.

Atletica leggera

A Boissano nel weekend è andata in scena la seconda prova dei Campionati Regionali di lanci lunghi. Vittoria e personal best nel giavellotto femminile per Sofia Intili con la misura di 40 metri. Una prestazione che le dovrebbe consentire la qualificazione per la finale nazionale di Molfetta. Vittoria di Ilaria Marasso nel martello con 48.38 metri e di Giordano Musso nel peso con 14.93 metri. Dopo il nuovo record ligure juniores sui 60 hs siglato a Modena e dopo il quinto posto finale ai Campionati Italiani Indoor Junior Promesse di Ancona, sempre nei 60 hs, Riccardo Berrino si è misurato con gli ostacoli alti a Firenze. L'atleta allenato da Ezio Madonia ha ottenuto un buon 8.44 nei 60 hs per tentare di riuscire a conquistare il pass per i Campionati Assoluti di Ancona. A Ronco Scrivia, infine, prima prova dei Campionati Regionali di cross. Ottimo terzo posto di Emanuele Ferrari negli allievi maschili e buona quarta piazza per Filippo Scudieri nella categoria junior.

Hockey

Esordio stagionale con vittoria per il Cus Genova Hockey, vincente nel derby contro l'Hc Genova. Dopo i primi due quarti il risultato parziale è di 2-0 grazie alle reti di Ragucci e Tollini, rispettivamente arrivate nella prima e nella seconda frazione di gioco. Nel terzo quarto cala il ritmo dei Cussini, i quali perdono lucidità in fase di impostazione, rimanendo anche in inferiorità numerica a causa di un verde figlio di una leggerezza di Ragucci. Nell'ultima frazione la rete di Ferrari che fissa il punteggio definitivo sul 3-0. Da segnalare un'assenza importante come quella di Gualco che ha sicuramente influenzato la fase di costruzione, affidata ad un'inedita linea mediana costituita da Ragucci, Cappelli e Danese, così come l'infortunio dell'inglese Rostron nel primo quarto. Spunti positivi nonostante la strada sia ancora lunga. Prossimo appuntamento tra due domeniche a Pistoia, dove i Biancorossi affronteranno la squadra riserve del Hc Pistoia.

Cus Genova hockey-Hc Genova

Reti: Ragucci, Tollini, Ferrari.

Pallavolo

Rinviata la sfida casalinga per il Cus Genova Volley di coach Mancini. Biancorossi che sarebbero stati impegnati sabato al Palacus per la quarta giornata del Girone A2 del campionato nazionale di Serie B. L'avversario dei Galletti sarebbe stata la Nuova Pallavolo San Giovanni di La Spezia, attuale capolista del 'gironcino', reduce da tre vittorie su tre partite disputate.