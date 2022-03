Al Cus Rugby il derby contro la Pro Recco

Successo nel derby contro il Recco per il Cus Rugby in Serie A, sconfitta invece per le ragazze contro il Volvera sempre in Serie A. Blitz esterno per il Cus Volley contro il Novi. Rinviata la sfida di Serie C Silver tra Cus Basket e Sestri. Buona prova di Ferrari ai campionati juniores tricolori di corsa campestre disputati a Trieste. Ottimo pari colto dal Cus Tennis in Serie D1 femminile in trasferta contro il Park Genova.

Rugby

Brillante vittoria per il Cus Rugby nel grande classico ligure contro il Recco nel campionato nazionale di Serie A. Biancorossi capaci di imporsi per 17-43 dopo una prima fase di equilibrio, per tutti i primi 60 minuti. Dopo la svolta, con gli Universitari capaci di realizzare sette mete contro la sola realizzata dai recchellini. Sconfitta per 55-0 contro il Volvera Rugby invece per le ragazze biancorosse, impegnate nel campionato nazionale di Serie A femminile da tutorate alle Lions Tortona. Qui risultati e classifica.

Questo il commento di Leonardo Pressenda, rugbista biancorosso: "È un derby quindi è una partita diversa da tutte le altre. Era sentita da tutte due le parti. Primo tempo è stato combattuto ma solo per colpa nostra. Nel secondo tempo, quando abbiamo imposto il nostro ritmo e il nostro gioco loro non ci sono stati dietro e giustamente abbiamo portato a casa la partita. Serviva una vittoria per il morale".

Pallavolo

Grandissima vittoria in trasferta per il Cus Volley, impegnato nel campionato nazionale di Serie B contro il Novi. Ragazzi di Guido Costigliolo capaci di espugnare il palazzetto piemontese e di conquistare tre punti fondamentali. Primo set sul 20-25 per i Biancorossi, risposta avversaria nel secondo sul 25-21 e contro risposta nel terzo per 23-25. Quarto set sul velluto, con Louza e compagni capaci di controllare gli avversari e di superarli sul 16-25. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Rinviata la sfida di Serie C Silver tra il Cus Basket e la Pallacanestro Sestri a causa della presenza di positivi nel roster avversario. Qui risultati e classifica.

Atletica leggera

Buona prova di Emanuele Ferrari, che è giunto 28° nei campionati juniores tricolori di corsa campestre disputati a Trieste domenica nell’ambito della Festa del Cross. Ferrari ha chiuso in 27'29" dopo gli otto chilometri previsti, confrontandosi con i migliori specialisti della categoria in Italia.

Tennis

Nella giornata di ieri è cominciata la Serie D1 femminile. Grande risultato per la squadra biancorossa, capace di ottenere un ottimo pareggio al Park Genova con il risultato di 2-2, sfiorando perfino il successo. Sconfitta per Carazza per 12-10 al tie-break del terzo set contro la 2.8 Givri e sconfitta per Martina Montaldo per 6-2 6-3 contro la 3.1 Benasso. Vittorie invece per Sofia Da Molo contro la 3.2 De Negri per 6-4 6-1 e doppio vincente di Carazza e Da Molo contro la coppia parkiota composta da Givri e Benasso, ottenuta al tie-break del terzo set con il risultato di 10-5.