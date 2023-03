Cus Genova, nono posto per Davide Costa nel martello in Coppa Europa U23

Brillante nono posto per Davide Costa nel martello in Coppa Europa U23. Ottima prestazione di Pietro Calcagno nella 8 km ai Campionati Nazionali Individuali e Societari di Cross. Brillante vittoria per i ragazzi del Cus Volley nel derby contro la Colombo Genova in Serie B, settima vittoria per le ragazze contro l'Avis Casarza Ligure in Serie D. Terzo posto matematico per il Cus Basket in Serie C Silver grazie al successo contro la Virtus Genova.

Atletica

Grande prova di Davide Costa, capace di conquistare sabato il nono posto nella Coppa Europa U23 di lanci invernali a Leiria, in Portogallo. Posizione frutto del lancio del martello a 67.02, che per Costa è il personale stagionale.

Una gara di non facile interpretazione, cominciata alle 20.15, con ultimo lancio alle 21.45. Il giovane azzurro e biancorosso è stato capace di realizzare una serie con 66.19, 64.56, 63.62, nullo, 65.46 e appunto 67.02. Il tutto in un contesto di assoluto valore, in cui l'allievo di Valter Superina non ha patito timori nei confronti di star come l'ucraino Mykhaylo Kokhan, capace di realizzare la misura di 75.80, di assoluto valore mondiale.

Nel suggestivo scenario della campagna umbra di Gubbio, Pietro Calcagno si è classificato al ventesimo posto nella gara Juniores di otto chilometri con il tempo di 27'212 ai Campionati Nazionali Individuali e Societari di Cross. Un'ottima prestazione considerato l'alto numero di partecipanti. La staffetta 4x1 giro (Caccavari, Ballarino, Ferro e Calcagno) ha concluso la gara al 28esimo posto.

Questo il suo commento sulla manifestazione: "Sono contento. Diciamo che questo risultato conferma il mio buono stato di preparazione derivante dalla preparazione invernale. Ovviamente la stagione è lunga e questo non era l’obiettivo finale, bensì diciamo che è una tappa di una lunga stagione. L’obiettivo finale sarà arrivare ai Campionati Italiani di categoria e agli Europei in Finlandia al massimo della forma. Credo che siamo sulla buona strada e i risultati si vedono, soprattutto se si considera che ho già fatto quattro metri in più rispetto al mio Season High dello scorso anno".

Qui le sue parole sulla gara: "La gara è stata molto complessa per tre aspetti. Sicuramente per il totale di 18 atleti presenti, così come per il livello medio, discretamente alto. La terza complessità è stata invece la durata della gara, per la quale mi sono riscaldato alle 18:15 con ultimo lancio alle 21:45. Un sacco di tempo dove devi essere bravo a concentrarti senza farti salire l’ansia, con un grande dispendio di energie nervose. Partivo come 11° accredito e sono arrivato al 9° posto. Peccato per aver perso una posizione all’ultimo turno".

Qui, infine, il suo commento sui prossimi mesi: "Tecnicamente il livello dei miei lanci non era male ma d’estate vorrò fare molto meglio. Devo ammettere comunque che è stata un’esperienza stimolante in quanto le massime competizioni europee equivalgono quasi a quelle mondiali visto la tradizione e la qualità dei martellisti nel nostro continente. Torno dunque a casa con la soddisfazione e l’orgoglio di essere tra i primi dieci di categoria in Europa".

Volley

Vittoria determinante per la prima squadra maschile del Cus Volley nel Girone A del campionato nazionale di Serie B. Contro i 'cugini' della Colombo i Biancorossi sfoderano una prestazione di carattere, portando a casa la stracittadina e mantenendo un punto di distanza rispetto alla zona retrocessione, ricoperta attualmente dal Novi Pallavolo. A pari punti rispetto agli Universitari anche Sant'Anna Volley e Valdimagra Volley. Settimo sigillo per le ragazze di Riccardo Serra in Serie D, ottenuto grazie alla vittoria contro l'Avis Casarza Ligure al Palacus. Grazie a questa vittoria le Biancorosse volano al sesto posto, superando di una lunghezza la Normac Vgp Volley.

SERIE B/M | GIRONE A

COLOMBO VOLLEY vs CUS GENOVA VOLLEY 0-3 (22-25; 21-25; 16-25)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs AVIS CASARZA LIGURE 3-0 (25-15; 25-19; 25-17)

Basket

Terzo posto blindato per il Cus Genova Basket in Serie C Silver, in vista della fase successiva. Vittoria casalinga al Palacus per i ragazzi di coach Pansolin contro una squadra, la Virtus Genova, che all'andata era riuscita ad avere la meglio. Approccio importante dei Biancorossi, che mettono il muso avanti fin dal primo quarto con un parziale di 25-13, mantenendo sempre gli avversari a distanza debita.

SERIE C SILVER

CUS GENOVA vs VIRTUS GENOVA 70-58 (25-13; 43-27; 53-37)

CUS GENOVA: Ricci, Pasqualetto 2, Vallefuoco 10, Pampuro 20, Dufour 6, Cassanello 2, Grandeaux ne, Ferraro 12, Casucci 6, Sommariva 12, De Censi, Esposito ne. Coach: Pansolin.

VIRTUS GENOVA: Falco 2, Bianco 5, Camperi 6, Penna 2, Vavasori 4, Ansaldo 4, Delucchi 4, Mozzi 5, Sanni, Pierini ne, Denizel 4, D’Annunzio 22. Coach: Caorsi.