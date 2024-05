Cus Genova, Giordano Musso è il nuovo primatista ligure nel getto del peso

Grandi risultati dai Campionati Regionali di Società di Villa Gentile per il CUS Atletica e nuovo record ligure nel getto del peso per Giordano Musso. Sconfitta nel recupero di Serie B per il CUS Rugby contro il Rugby Lecco. Salvezza per la prima squadra femminile del CUS Volley in Serie D. Vittoria contro LA Tennis "A" per il team femminile "A" ai quarti di finale di Serie C. Sconfitta per il CUS Hockey in Serie B Prato contro l’HC Genova "A".

ATLETICA. Era nel mirino da mesi è finalmente è arrivato: Giordano Musso è il nuovo primatista ligure di getto nel peso. Grazie alla sua prestazione del weekend, giunta nella gara di Villa Gentile organizzata parallelamente rispetto al Campionato Regionale di Società Allievi su Pista, il pesista biancorosso ha fatto registrare la misura di 17.16 superando così lo storico capitano biancorosso Marco Noli, primatista dal 1988 con il suo 16.81.

Queste le parole di Giordano Musso, nuovo primatista ligure nel getto del peso: "Sapevo che avrei potuto raggiungere questo record ma oltre che per il primato sono contento anche per aver superato quota 17 metri. Cosa ho pensato subito? In pista onestamente non ho pensato a nulla. Ho provato un senso quasi di pace e da un certo di vista mi sono anche tolto un peso che mi ha permesso di scaricare tutta la tensione della gara. Da due anni a questa parte ho iniziato a parlare del record ligure. Fino a quattro anni fa raggiungevo a malapena i 15 metri e quindi pensavo fosse distantissimo. Dall’anno scorso sono rimasto stabile sui 16 metri e quindi sapevo che avrei potuto farcela per cui sono molto contento. Ci tengo a ringraziare il mio allenatore Francesco Caciuttolo, che è stato il primo a crederci in questi anni. Poi non posso non ringraziare la mia famiglia per il sostegno, così come anche i miei compagni di allenamento che, oltre a essere compagni, sono amici importanti per me. Avere Marco Noli come riferimento è stato molto motivante e un grande incentivo per continuare a spingere, senza mai mollare. Sicuramente continuare ad allenarci per cercare di fare sempre di più e magari cercare di centrare il minimo di 17.40 per gli Italiani Assoluti".

Per quanto riguarda i Campionati Societari Liguri, in scena, come detto, a Villa Gentile, grandi risultati per l’atletica biancorossa: primo posto per il CUS Genova Atletica tra gli Allievi, tra Master Uomini e Master Donne, mentre nono posto fra le Allieve. A livello individuale affermazione di Tommaso Mondello nel martello con 60.75. Tommaso è risultato anche secondo nel getto del peso con 11.33. Ottima accoppiata di Andrea Bossi nei 1500 (vittoria e record personale con 4'13"50) e 800 (terzo con 1'59"26). Nei 2000 siepi Giacomo Caccavari ha fatto sua la gara in 6'31"88, e poi ha replicato sui 3000 con 9'17"04. Primi il CUS Genova "B" nella 4x100 con 45"72, e il CUS Genova "C" nella 4x400 con 3'35"32. Altra accoppiata di valore quella di Marco Corsini, primo sui 400 hs e secondo nei 110 hs con 16"63. Bronzo per Lorenzo Schiavone nel lungo con 6.04. Fra le Allieve, quinta nei 1500 Chiara Pilone con 5'34"95. Nelle gare di contorno assolute Camilla Rebora ha vinto i 200 in 25"17.

Per quanto riguarda i Societari Master, invece, Mauro Panaro ha vinto i 200 M65 con 27"77, uno dei migliori punteggi in assoluto. Nei 400 affermazione di Alessandro Letizia (M50) con 59"19. Simona Montessoro ha stabilito il nuovo record ligure F40 dei 400 con 1'02"25. Amerigo Roccella ha vinto gli 800 M55 con 2'14"25. Grande gara sui 3000 F60 di Luisa Pareto, prima con 12'24"58, crono che ha sfiorato il primato regionale.

RUGBY. Si chiude con una sconfitta il Girone 1 del campionato nazionale di Serie B per la prima squadra maschile del CUS Genova Rugby. Risultato negativo in trasferta per i Biancorossi, subito dal Rugby Lecco, seconda della classe e promossa in Serie A. Universitari che chiudono dunque al settimo posto a quota 42 punti.

SERIE B/M | GIRONE 1

RUGBY LECCO vs CUS GENOVA RUGBY 55-0 (29-0)

MARCATORI: 15' mt. Crimella, tr. Pellegrino; 20' mt. Mauri, tr. Pellegrino; 26' mt. Pandiani, tr. Pellegrino; 31' mt. Galli; 32' c/p Pellegrino; 43' mt. Valentini; 47' mt. Pandiani, tr. Pellegrino; 67' mt. Valentini, tr. Pellegrino; 71' mt. Pandiani.

RUGBY LECCO: Coppo (Castelletti), Alippi, Mauri, Crimella (Sala), Riva (Rusconi), Zappa, Pellegrino, Pandiani, Catania, Cattaneo, Valentini (Belotti), Galli, Shalby (Molteni), Ziliotto (Gaddi), Robledo (Butskhrikidze). Allenatori: Damiani e Locatelli.

CUS GENOVA RUGBY: Migliorini, Tessiore, Tempesta (Filippas), Ghiglione (Gadaleta), Vimercati, Granzella, Casellato, Bertirotti, Satta (Bruzzone), Petronio (St. Pezzana), Iazzetti, Ruiz, Giacobbe (Said Rifi), Bosìa, Giuliano (Rayane). Allenatore: Robb.

VOLLEY. Salvezza per la prima squadra femminile del CUS Genova Volley. Le ragazze di Tiziano Caponi si guadagnano la permanenza in Serie D al termine del Girone Playout, concluso con la vittoria per 3-0 contro NLP Volley Team per 3-0. Quinto posto nel girone per le Biancorosse, che concludono dunque in bellezza una stagione di ricostruzione con un gruppo estremamente giovane.

SERIE D/F | GIRONE PLAYOUT

CUS GENOVA VOLLEY vs NLP VOLLEY TEAM 3-0 (25-14; 25-22; 26-24)

TENNIS. Vittoria ai quarti di finale di Serie C per la Squadra "A" del CUS Genova Tennis, avversario di LA Tennis "A" nella sfida secca sui campi di Via Monte Zovetto. Le Biancorosse, presenti con una formazione rimaneggiata composta dalle sole Guia Solari e Barbara Damiani, hanno vinto entrambe nei singoli, perdendo il primo doppio 11-9 al super tie-break ma vincendo agilmente il doppio di spareggio. Prossimo weekend semifinale al TC Genova.

SERIE C/F | PLAYOFF | QUARTI DI FINALE

CUS GENOVA TENNIS "A" vs LA TENNIS "A" 3-2

HOCKEY. Sconfitta per il CUS Hockey nel Girone C di Serie B Prato. La squadra di Franco Ferrero è stata superata al Campo Arnaldi dall’HC Genova "A", seconda della classe. Biancorossi che rimangono dunque al quinto posto a quota 4 punti, frutto di un cammino fin qui caratterizzato da una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte.

SERIE B PRATO | GIRONE C

HC GENOVA "A" vs CUS GENOVA HOCKEY 2-1