Cus Genova, grande weekend per l'atletica biancorossa

Sconfitta in Serie A per il Cus Genova Rugby contro il Cus Milano Rugby. Ragazzi del Cus Volley superati dalla Pallavolo La Bollente in Serie B, ragazze dalla Scuola di Pallavolo Carasco in Serie D. Cade il Cus Basket in Serie C Silver contro il Basket Pegli. Grande weekend per l’atletica biancorossa, nel quale spicca il quarto posto di Maddalena Artesi nella finale degli 800 dei Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona.

Rugby

Sconfitta casalinga per il Cus Rugby di Ian Snook e Francesco Bernardini. Allo Stadio Carlini-Bollesan è il Cus Milano Rugby a portare a casa l’intera posta in palio, conquistata nonostante circa venti minuti di equilibrio a Genova, seguiti poi dalle realizzazioni dei “cugini” cussini. Universitari che rimangono così al 10° posto nel Girone 1 di Serie A.

CUS GENOVA RUGBY vs CUS MILANO RUGBY 0-29

Volley

Sconfitta a testa alta per la prima squadra maschile del CUS Volley nel campionato nazionale di Serie B. Al PalaMombarone i Biancorossi vengono superati dalla Pallavolo La Bollente con il risultato di 3-1. Primo set combattutissimo, terminato sul 30-28 per la compagine targata Negrini /CTE, secondo portato a casa dagli Universitari e terzo ancora dagli acquesi, che poi fanno loro anche il decisivo e ultimo set. Sconfitta anche per la prima squadra femminile nel Girone B di Serie D, subita contro la Scuola di Pallavolo Carasco, terza della classe alla vigilia della sfida. Una sconfitta per 3-0 quella raccolta dalle ragazze di Riccardo Serra nella giornata di sabato.

SERIE B/M | GIRONE A

PALLAVOLO LA BOLLENTE vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (30-28; 19-25; 25-23; 25-15)

SERIE D/F | GIRONE B

SCUOLA DI PALLAVOLO CARASCO vs CUS GENOVA VOLLEY 3-0 (25-15; 25-14; 25-21)

Basket

Sconfitta per il CUS Basket in Serie C Silver. Biancorossi, terzi della classe, superati al PalaCUS dal Basket Pegli, una delle avversarie più in salute del momento. Avvio morbido da parte degli Universitari, con gli Arancioblù che prendono il largo nel primo quarto. Reazione biancorossa nella seconda frazione e squadre all’intervallo sul +3 ospite. La partita si fa molto equilibrata e si arriva così agli ultimi possessi sul pari, risolto in favore degli Arancioblù grazie al tap in di Nsesih a sette secondi dalla fine. Fallisce così il sorpasso sul Tigullio, secondo in classifica e sconfitto dalla Virtus Genova.

SERIE C SILVER

CUS GENOVA BASKET vs BASKET PEGLI 68-70 (12-20; 33-36; 53-54)

CUS GENOVA: Pasqualetto 12, Vallefuoco 21, Esposito 2, Pampuro 10, Dufour 4, Sommariva 5, Ferraro 11, Leveratto ne, Casucci 1, Grandeaux 2, Cassanello, Ricci. Coach: Pansolin.

BASKET PEGLI: Mozzone 5, Conforti 8, Facco, Monaldi 1, Nicoletti 11, Nsesih 13, Cartasegna ne, Schiano 3, Vagnati ne, Zaio A. 14, Grillo 1, Zaio M. 14. Coach: Conforti.

Atletica leggera

Grande weekend per l’atletica leggera del Cus Genova. Maddalena Artesi si è superata conquistando il quarto posto nella finale degli 800 dei Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona. La giovane mezzofondista allenata da Andrea Simonazzi è stata autrice di una gara all’attacco, chiusa in 2'15"92 e cogliendo il primo piazzamento importante in carriera. Ottimo auspicio per la stagione appena iniziata. Nella stessa rassegna Emma Barnieri è stata quarta nella quarta batteria dei 60 hs in 9"34. Sabato buona prova di Giovanni Tubelli nei 60 metri indoor a Modena: 7"02.

Questo il commento di Maddalena Artesi: «Questo weekend ho corso con le atlete che momentaneamente sono ai vertici della classifica italiana tra le Allieve nel mezzofondo e se penso che ne faccio parte anche io un po’ mi fa strano. Questi Campionati Italiani non erano programmati, ma vedendo la mia condizione salire sempre di più non potevo non partecipare. Dopo il 2'13"40 fatto ad Ancona a gennaio non vedevo l’ora che arrivasse il weekend degli italiani per poter dimostrare a me stessa quanto valgo. La tensione era tanta ma la voglia di correre bene e forte era ancora di più. Dal riscaldamento avevo capito di poter fare un’ottima gara perché avevo delle sensazioni molto positive. Al momento dello sparo ormai era fatta, dovevo solo correre e non cedere alla fatica nei momenti cruciali della gara. Dopo qualche spintone , chiodata tra le gambe e cambi di ritmo inaspettati riesco a collocarmi in terza posizione e tenerla fino all’ultimo rettilineo. Purtroppo a causa di una mancanza di lucidità e un leggero calo l’avversaria dietro di me ne ha approfittato per attaccare e purtroppo l’ha fatto proprio al momento giusto, tanto che non sono riuscita a reagire. Così non ho avuto l’onore di ottenere la medaglia di bronzo per qualche decimo. Ovviamente finita la gara ero arrabbiatissima, non ci volevo credere. Solo successivamente mi sono un po’ calmata e, analizzando la gara con il mio allenatore, Andrea Simonazzi, abbiamo tratto la conclusione che questa è solamente una tappa iniziale di un lungo percorso che è ancora agli albori. Ci sono ancora tantissime cose da migliorare e imparare, ma sono qui proprio per farlo. Correre è la mia passione e ho tanti sogni nel cassetto che spero si concretizzeranno».

Due titoli liguri di categoria per i Cussini impegnati domenica nel gelo del Cross di Ronco Scrivia. Andrea Ballarino si è imposto fra gli allievi (18'21" dopo 5 km), e Pietro Calcagno fra gli Juniores (28'18 dopo otto km). Qui di seguito, invece, gli altri piazzamenti: Federico Lagomarsino classificato come 5° Juniores negli 8 km in 30'38"; Gerolamo Caccavari 4° fra gli Allievi sui 5 km in 19'22", mentre Lorenzo Reggioni si è classificato 21° in 21'46". Infine, fra i Cadetti, Andrea Bossi si è classificato 4°, seguito da Matteo Segagnigni in 8° posizione e Pietro D’Ascenzo in 18°.

Infine, lanciatori in evidenza nella giornata di sabato alla seconda prova dei Campionati Regionali di Lanci Lunghi a Villa Gentile. Primo nel martello, nonostante una condizione fisica non ottimale, l’azzurro Davide Costa con la misura di 63.25. Nella gara femminile si è imposta Ilaria Marasso con 53.56, misura che attualmente la colloca al terzo posto U20 in Italia e la qualifica per gli Assoluti. Molto bene anche l’allieva Eleonora Lintas, 45.89 sempre nel martello, assai vicina al personale. Continua a stupire il martellista cadetto Tommaso Mondello, primo con 59.19, terzo ligure all time. Nel peso vince Giordano Musso, anch'egli in non perfette condizioni, autore di 15.29. Nel giavellotto, infine, Sofia Intili è terza con 36.55.