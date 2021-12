Cus Genova, i risultati del weekend: vittoria al cardiopalma nella pallavolo

Biancorossi a corrente alternata nel weekend. Sconfitta casalinga contro il Cus Torino per il Cus Rugby in Serie A. Successo al cardiopalma per il Cus Volley in Serie B contro il Novi. Sconfitta per il Cus Basket in Serie C Silver contro Sestri. Quinta vittoria su cinque nel girone di Coppa Wingfield per il Cus Tennis.

Rugby

Sconfitta per il Cus Rugby allo Stadio Carlini-Bollesan contro il Cus Torino, capolista del Girone 1 del campionato nazionale di Serie A. Una sconfitta per 8-49 che mette in luce le ambizioni della compagine piemontese e che frena il cammino dei Biancorossi. Nelle precedenti tre sfide per il team di Sandri e Bernardini erano arrivate una sconfitta contro Rugby Milano, una sconfitta di misura contro Parabiago e una vittoria in trasferta contro VII Torinese. Qui risultati e classifica.

CUS RUGBY vs CUS TORINO 8-49 (8-28)

MARCATORI: 1' mt Gronza tr Reeves G (T), 11' mt Ursache tr Reeves G (T), 15' cp Mandivenga (G), 22' mt Ricca (G), 36' mt Ursache tr Reeves G. (T), 40' mt Valleise tr Reeves G (T), 44' mt Spinelli tr Reeves G (T), 78' mt Ciotoli tr Reeves G (T), 80' mt Cruziani tr Reeves G (T)

CUS GENOVA: Migliorini, Satta, Mandivenga, Pressenda, Corona, Ricca (VC), Tessiore, Bertirotti, Repetto, Pendola, Imperiale F. (C), Boero, Barry, Felici, Giuliano. Rifi, Giacobbe, Bortoletto, Barioglio, Gargiulo, Amadio, Grassi, Granzella. Allenatore: Sandri.

CUS TORINO: Reeves E., Civita, Monfrino M., Groza, Monfrino E., Reeves G., Mozzi, Spinelli, Venco, Pedicini, Ursache, Ciotoli, Modonutto, Sangiorgi, Valleise. Caputo, Novello, Racca, Ilucas, Quaglia, Cruciani, Bakchellian, Caiazzo. Allenatore: D'Angelo

Pallavolo

Seconda vittoria per il Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B, questa volta al Palacus contro l'As Novi al termine di una partita al cardiopalma. Gli uomini di Guido Costigliolo sono stati in grado, infatti, di rimontare dallo 0-2 fino al 3-2 finale, dando seguito ai recenti risultati positivi: il punto conquistato con Npsg La Spezia, la vittoria contro la Colombo e infine il punto sfiorato contro Cirié. Momento chiave nel terzo set, terminato ai vantaggi, in cui i Biancorossi si fanno trascinare dal top scorer Louza e cominciano la rimonta. Quarto set ancora combattuto e conclusosi sul 25-23, con un tie-break punto a punto che premia alla fine gli Universitari sul 19-17. Qui risultati e classifica.

CUS VOLLEY vs NOVI PALLAVOLO 3-2 (20-25; 29:31; 30-28; 25-23; 19-17)

Pallacanestro

Si interrompe la striscia positiva del Cus Basket in Serie C Silver, sconfitta alla Tea Benedetti dalla Pallacanestro Sestri. Gli uomini di coach Pansolin, guidati da Dufour, subiscono il parziale iniziale dei Seagulls, rimasto tale fino all’intervallo lungo sul punteggio di 48-35. Nel terzo quarto gli Universitari rientrano in partita chiudendo sul -3, con Sestri che però riallunga nel quarto finale, riuscendo a strappare i due punti sul 75-68. Qui risultati e classifica.

SESTRI-CUS BASKET 75-68 (29-19; 48-35; 59-56)

SESTRI: Zachow 11, Penna 8, Muzzi, Aldrighetti 2, Zito 34, Guida 5, Boyanov 12, Barnini 3, Guidi. Coach: Mariotti.

CUS BASKET: Vallefuoco 9, Camperi, Pampuro, Dufour 23, Sommariva 6, Ferraro 6, Falco, Casucci 6, Grandeaux ne, Pasqualetto 3, Franconi, Bilamour 15. Coach: Pansolin.

Tennis

Quinta vittoria su cinque sfide nel girone di Coppa Wingfield per il Cus Tennis. Successo rotondo, per 4-0, in casa contro il Tc Pineta di Arenzano conquistato grazie alle vittorie di Fielding e Navone nei singoli, così come a quelle colte dalle coppie Saettone/Lucentini e Paolillo/Fielding nei doppi. Primo posto nel girone confermato e ora sospensione fino a gennaio, in cui il team biancorosso sarà impegnato nel tabellone regionale.