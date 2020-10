Cus Genova, vittorie al ritorno in campo per rugby e hockey

L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus ha stravolto i piani di tutti, sportivi compresi. Così anche i ragazzi del Cus Genova hanno dovuto fare a meno di impegni ufficiali per diversi mesi. Ma ora si è tornati in campo. Di seguito i risultati del weekend delle prime squadre delle sezioni del Cus Genova.

Rugby

Dopo otto mesi senza sfide agonistiche è tornata finalmente la palla ovale allo Stadio Carlini. Il Cus Genova Rugby di Gianluca Sandri e Francesco Bernardini si è imposto con il risultato di 39-5 sul Monferrato Rugby con i biancorossi protagonisti così di un ottimo esordio.

Pallavolo

Si chiude 3-2 per Novi l'allenamento congiunto tenutosi nel weekend per il Cus Genova Volley di Nando Mancini, andato in scena a porte chiuse e nel rispetto delle normative igienico-sanitarie. Buon test per la nostra prima squadra, tanti spunti di lavoro lo staff che ha provato varie soluzioni ruotando tutta la rosa a disposizione. Un'occasione anche per salutare e augurare un in bocca al lupo in campionato ad Andrea Ricceri e a Fabrizio Fiore, al Palacus da avversari dopo varie stagioni in biancorosso.

Hockey

Doppio impegno per il Cus Genova Hockey nel weekend. Nel match del mattino i Cussini hanno avuto la meglio per 2-1 su un ottimo Genova Hockey 1980, rinforzatosi quest'anno con due argentini e due egiziani. Il match del pomeriggio contro il Savona, valido per il passaggio al Round 2, si è giocato invece su ritmi più bassi, complice anche la naturale stanchezza delle due squadre. Biancorossi capaci di conquistare la vittoria per 2-1 grazie alla rete decisiva di Luca Zero. Da segnalare in casa Cus l'esordio di Gabriele Usai, classe 2005, che insieme agli altri giovani subentrati Spinelli, Bozzo e Costa, rispettivamente classe '03, '01 e '01, ha dato una grande mano ai biancorossi per portare a casa la vittoria.