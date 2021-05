Cus Genova: ottimi risultati nell'atletica, conquistato il passaggio del turno nel tennis

Ottimi risultati per l'atletica biancorossa tra La Spezia, Sanremo e Firenze. Grande pareggio per il Cus Tennis contro il Park e secondo posto del girone di Serie C conquistato. Partita di allenamento per il Cus Hockey contro l'Hc Superba U18.

Atletica leggera

Domenica a La Spezia vittoria nel lancio del martello per Davide Costa grazie alla misura di 61 metri con l'attrezzo da 7.260 kg. Lancio di 49.77 metri invece per Ilaria Marasso nella gara al femminile. Ottima prova di 15.05 nei 100 hs per Francesca Guastalli e di Alessandra Graciano con il suo 15.11. Nei 200 femminili tempi rispettivamente di 26.85 e 27.96 per le allieve Giulia De Biasi e Matilde Fredda. Si aggiudica il lancio del giavellotto femminile Sofia Intili con 38.81 metri. Dario Fornaca è invece terzo nei 200 metri con 22.88 e l'allievo Emanuele Ferrari fa segnare un buon 9.14.26 nei 3.000 metri. Sabato a Sanremo buoni crono nei 200 metri per Elisa Lugli con il suo 26.57 e per l'allieva Camilla Rebora con il suo 27.32. A Firenze ottima misura nel salto in alto per l'allieva Martina Campani con 1.61 metri.

Tennis

Grande pareggio per 3-3 ottenuto dal Cus Tennis contro il Park Tennis Club. Ultima fatica del girone di Serie C con il passaggio del turno già conquistato da Paiardi e compagni lo scorso weekend grazie al 3-3 ottenuto nel recupero contro il Golf & Tennis Rapallo. Nei singoli vittorie per Costa contro Verdese e per Paiardi contro Musso, sconfitte per Rebaudi contro Micali e per Polverosi contro Sanna. Nei doppi sconfitta di Rebaudi e Ginocchio contro Sanna e Ceppellini, mentre Paiardi e Costa conquistano una combattutissima sfida decisiva contro Micali e Cortimiglia. Un pari che regala il secondo posto nel girone ai Biancorossi.

Hockey

Il Cus Hockey di mister Ferrero è stato fermo nel weekend dal punto di vista degli impegni ufficiali. Da segnalare solamente la partita di allenamento disputata mercoledì contro la formazione U18 dell'Hc Superba. Per i Cussini ottimo test per mettere minuti nelle gambe contro una formazione che gioca un buon hockey e viaggia su discreti ritmi. Risultato finale di 7-0 per i Biancorossi.

CUS GENOVA vs HC SUPERBA U18 7-0