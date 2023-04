Cus Genova, weekend quasi perfetto per le squadre del tennis

Sconfitta in Serie A per il Cus Rugby. Doppia sconfitta per il Cus Volley: ragazzi in Serie B contro il Chieri '76, ragazze in Serie D contro il Cogovalle. Due vittorie e un pareggio per le tre prime squadre del Cus Tennis in Serie C. Ottimi risultati per i biancorossi dell'atletica leggera a Boissano Spring.

Rugby

Sconfitta per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A contro i Centurioni Rugby. Uomini di Snook e Bernardini superati al Maw Stadium dai padroni di casa con il risultato di 76-21 e, a causa della contemporanea vittoria dei 'cugini' del Recco contro l'Alghero, si trovano attualmente all'ultimo posto del Girone 1 a quattro lunghezze dai recchesi.

SERIE A/M | GIRONE 1

CENTURIONI RUGBY vs CUS GENOVA RUGBY 76-21

Volley

Sconfitta per i ragazzi del Cus Volley in casa nel campionato nazionale di Serie B contro il Chieri '76. Sconfitti nel primo parziale, i biancorossi di Guido Costigliolo rientrano in partita nel secondo, salvo poi cedere nella seconda metà. Nella terza frazione gli universitari si ritrovano a rincorrere senza trovare l'aggancio. Gli avversari si portano così a quota 24 punti, a una sola lunghezza dai Cussini. Sconfitta invece all'esordio delle biancorosse di Riccardo Serra nel girone classificazione di Serie D contro il Cogovalle. Primo set strappato dalle universitarie, seguito da tre parziali di marca avversaria che consegnato la vittoria alle padrone di casa.

SERIE B/M | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs CHIERI ’76 0-3 (20-25; 19-25; 21-15)

SERIE D/F | GIRONE CLASSIFICAZIONE

CUS GENOVA vs COGOVALLE 3-1 (19-25; 25-17; 25-9; 25-13)

Tennis

Weekend quasi perfetto quello delle prime squadre del Cus Tennis. Vittoria rotonda per i ragazzi in Serie C contro il Tennis Chiavari con il risultato di 6-0 e tutte vittorie in due set, ottenute da Luzzo, Metti e Paiardi nei singoli, così come da Metti-Paiardi e Luzzo-Rebaudi nei doppi.

Questo il commento di Tommaso Metti, tennista della prima squadra del Cus Tennis: "Abbiamo vinto 6-0 di nuovo, non abbiamo lasciato alcun set agli avversari come la settimana scorsa. È stata la prima artita in casa, utile anche a Luzzo per ambientarsi con la nostra superficie. Come prima esperienza in casa abbiamo fatto più che bene. Ora avremo una partita più difficile dopo la pausa contro il Sestri Levante, una sfida chiave in trasferta. Vediamo come ci riusciamo a comportare sulla terra. Come feeling nei campi di casa invece è andata molto bene".

Pareggio agrodolce per la squadra A femminile, in vantaggio per 2-1 all’esordio contro il Circolo Tennis Lavagna con vittoria di Scimone, sconfitta di Marelli e successo di Damiani, ma agganciata dalle lavagnesi con la vittoria sconfitta nel doppio di Marelli-Scimone al super tie-break. Infine, ottima vittoria per 3-1 della squadra B contro il Tc Bogliasco. Sconfitta di Solari, vittorie di Montaldo e Da Molo e, infine, vittoria nel doppio di Carazza e Da Molo.

Atletica

Sabato ottimi risultati per i Cussini nella riunione al Boissano Spring, meeting su pista che ha portato sull'impianto savonese di località Marici ben 1.600 partecipanti. In luce i martellisti: ancora impeccabile Davide Costa, che con 66.92 ha ottenuto la seconda prestazione italiana per la categoria U23. Bene anche Ilaria Marasso, capace di 54.04, e l'allieva Eleonora Lintas, che ha scagliato l'attrezzo a 53.79. L'azzurro Gabriele Avagnina ha vinto nell'alto con 2.01 metri, buona misura per l'inizio dell'annata.

Parlano cussino anche i 200 donne, dove svetta l'allieva Emma Barnieri con 25"91 davanti alla junior Camilla Rebora, 25"94, il tutto con vento nella norma. Nei 5.000 uomini appassionante gara di Pietro Calcagno, che chiude in volata al secondo posto in 15'24"64. Nel lungo argento per Mattia Rivetta con 6.02. Nei 1.000 cadetti in evidenza Andrea Bossi, secondo con 2'50"76. Negli 80 cadetti è terzo Marco Corsini con 9"70.