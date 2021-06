Cus Genova, nuovo record ligure junior per Riccardo Berrino

Gli atleti del Cus continuano a regalare soddisfazioni. Nuovo record ligure junior per Riccardo Berrino nei 110 hs con annesso pass per i Campionati Mondiali Juniores. Inoltre personal best per Federica Baldini sui 3.000 metri nel Meeting di Gravellona Toce.

Atletica leggera

Ottime notizie per l'atletica biancorossa nel weekend. Riccardo Berrino ottiene un grande risultato sui 110 hs junior. Con il tempo di 14'13 sigla il nuovo record ligure junior nella specialità e conquista il pass per i Campionati Mondiali Juniores, ai quali parteciperà insieme al martellista Davide Costa. Record ligure che era detenuto da Samuele Devarti con 14'14, fatto registrare nel 2008, sempre con i colori del Cus.

Sempre a Boissano importanti prestazioni per Eleonora Ferrero in preparazione dell'eptathlon con 14'29 sui 100 hs (vento +2.3) e 1.65 nell'alto. Personal best nei 100 piani per Riccardo Bertazzi (11'22) e Francesco Ghio (11'27), mentre si conferma su buoni livelli sui 400 il biancorosso Dario Fornaca con il crono di 49'99.

Nel Meeting di Gravellona Toce ennesima importante prestazione per Federica Baldini che ottiene il personal best anche sui 3.000 metri con 9"51'62, classificandosi al quarto posto.