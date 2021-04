Cus Tennis, ultima sfida del girone contro il Park Tennis Club

Ultima del girone in Serie C per il Cus Tennis contro il Park Tennis Club. Vittoria per il Cus Hockey nella partita di allenamento contro l'Hc Superba U18.

Tennis

Domenica 2 maggio ultima sfida del girone di Serie C per la squadra maschile del Cus Tennis, impegnata nella trasferta contro il Park Tennis Club. Passaggio del turno già conquistato da Paiardi e compagni lo scorso weekend grazie al 3-3 ottenuto nel recupero contro il Golf & Tennis Rapallo.

Hockey

Il Cus Hockey di mister Ferrero è fermo nel weekend dal punto di vista degli impegni ufficiali. Da segnalare solamente la partita di allenamento disputata contro la formazione U18 dell'Hc Superba. Per i Cussini ottimo test per mettere minuti nelle gambe contro una formazione che gioca un buon hockey e viaggia su discreti ritmi. Risultato finale di 7-0 per i Biancorossi.

CUS GENOVA vs HC SUPERBA U18 7-0.