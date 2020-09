Il Cus Genova riparte in sicurezza con tante offerte sportive

Dopo mesi difficili legati all'emergenza coronavirus il Cus Genova ha deciso di modificare ed ampliare l'offerta per andare incontro agli studenti e agli appassionati di sport.

In primis il nuovo sito e la nuova app del Cus Genova, disponibile su Play Store e App Store. Un nuovo sito web completamente ristrutturato e in piena sinergia con la nuova app, grazie alla quale sarà possibile per esempio prenotare campi, corsi e rimanere sempre aggiornati su tutte le novità dedicate soprattutto al mondo universitario.

Per quanto riguarda l'aspetto più strettamente sportivo, il Cus Genova ha lanciato il suo nuovo abbonamento Sport Fitness 360° che con soli 28 euro al mese per dieci mesi permette di fare ben due ore al giorno di sport a scelta tra 14 discipline e più sport di squadra, come pallacanestro e pallavolo, nonché dieci ore di tennis e dieci ingressi alla Cus Genova Golf Academy.

Spazio anche agli sport di squadra, sempre allo stesso prezzo, con possibilità di entrare nelle nostre squadre di calcio (maschile e femminile), pallavolo e pallacanestro, impegnati in campionati locali e ben organizzati come quelli dell'Uisp.

Infine, per citare un'altra iniziativa, cominceranno a breve i corsi di tennis gratuiti per principianti. Un'iniziativa cominciata l'anno scorso e che ha permesso a più di 100 ragazzi di provare a praticare questa nobile disciplina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tantissime offerte dunque, tutte pronte per essere testate. Info e dettagli sul nuovo sito cusgenova.it. In particolare qui la pagina dedicata ai corsi: www.bit.ly/cusgenova-sport-fitness-360.