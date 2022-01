Cus Genova, Marasso e Costa sul gradino più alto del podio a Villa Gentile

Prima prova del Campionato Regionale di lanci lunghi con Costa e Marasso in grande spolvero. Un pareggio e una sconfitta per il Cus Hockey in Serie B Indoor. Ferme causa covid invece la Serie A di rugby, la Serie B di volley e la Serie C Silver di pallacanestro.

Atletica leggera

Weekend importante per l’atletica leggera biancorossa. L’azzurro Davide Costa ha esordito sabato nella categoria promesse vincendo nel martello la prima prova del Campionato Regionale di lanci lunghi disputata a Villa Gentile. Un terzo lancio a 61.58 gli ha consentito di vincere davanti a Lorenzo Puliserti della Fratellanza Modena, fermatosi a 55.80. Un Davide Costa che sta lavorando tantissimo e che sta anche sperimentando una nuova tecnica. Ilaria Marasso, sempre alla prima gara della stessa categoria, ha vinto con una bordata al quinto tentativo che ha fatto atterrare il martello a 53.96, nuovo record personale. Così l’allieva di Valter Superina spera di essere fra le prime otto d’Italia e di accedere quindi ai prossimi Assoluti invernali di Mariano Comense. Giordano Musso è stato secondo nel getto del peso con 14.78, preceduto da Lorenzo Puliserti (14.95): un confronto che ha vivacizzato la gara. Sofia Intili, infine, si è classificata seconda nel giavellotto promesse con 39.41.

Sempre sabato ancora trasferta toscana per i velocisti Dario Fornaca e Francesco Ghio. Nell’impianto indoor di Marina di Carrara, Fornaca si è classificato terzo nella finale dei 50 metri con 6"26, primo nella prima batteria con 6"25, mentre Ghio quarto con 6"29 e con un 6"30 in batteria.

Hockey

Nel weekend è ritornato in campo il Cus Hockey di Franco Ferrero nel Girone C di Serie B Indoor. Sempre nel campo di Savona i Biancorossi strappano un pareggio contro l’Hc Genova nell’impegno mattutino e subiscono una sconfitta per 11-2 contro il Genova Hockey 1980 nel pomeriggio. Fin qui nel Girone C gli Universitari hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Qui risultati e classifica.

Rugby

La Federazione Italiana Rugby ha deliberato la sospensione dell’attività fino al 30 gennaio 2022 a causa della situazione covid. «La Fir ha deliberato la sospensione con effetto immediato e sino a domenica 30 gennaio 2022 inclusa», si legge sul comunicato ufficiale, «di tutta l’attività agonistica e non agonistica nazionale ad eccezione del Peroni TOP10 e della Coppa Italia». «La determinazione intende rappresentare un’azione concreta a salvaguardia della salute dei tesserati», si legge, «e di responsabilità nei confronti del sistema-Paese». Qui risultati e classifica.

Pallavolo

«La Federazione Italiana Pallavolo», si legge sul sito della Federazione Volley, «ha ritenuto opportuno sospendere ogni attività federale, ad eccezione dei Campionati di Serie A Maschile e Femminile, fino al prossimo 6 febbraio». Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

«Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria della Fip, considerata l’attuale situazione pandemica e l’emanazione dei nuovi protocolli, delibera di prolungare il rinvio di tutte le gare dei Campionati Regionali a calendario dal 24 al 28 gennaio 2022 compresi». Così si legge nel comunicato del Comitato Regionale Liguria della Fip. Qui risultati e classifica.