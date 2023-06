Tre medaglie nel judo per il Cus Genova ai Campionati Nazionali Universitari

Ancora medaglie per la spedizione del Cus Genova e dell'Università degli Studi di Genova ai Campionati Nazionali Universitari di Camerino 2023. La spedizione del judo, guidata da Mirco Mirengo, ha infatti ottenuto un oro, un argento e un bronzo, che arricchiscono il medagliere del Cus Genova.

In primis l'oro di Michela Piaggio, capace di strappare dunque il gradino più alto nel podio nei -57 kg nel 'derby' genovese contro Isabella Rimondo, con il Cus che domina la categoria. Bronzo invece per Laura De Martino, nei -52 kg. Infine quinto posto per Vanessa Ferruccio, conquistato nei -63 kg.

Queste le parole di Michela Piaggio, studentessa di Medicina e atleta della Pro Recco Judo: "Sono molto soddisfatta. Diciamo che il risultato è arrivato dopo un bel po' di mesi di allenamenti intensi, di fatica e sacrifici, visto che tra l'altro mi laureo tra due settimane. Quindi sono molto soddisfatta, avevo voglia di fare bene e il risultato è arrivato. Sono anche contenta di aver fatto la finale con la mia compagna di Cus, forse l'incontro più difficile della gara. Una bella finale e ringrazio il tecnico Mirco Mirengo per il supporto".

Questo il commento di Isabella Rimondo, studentessa di Scienze Motorie e atleta della Sharin Judo Savona: "È andata bene. Finalmente è arrivata una bella medaglia dopo mesi di gare che non ci hanno tanto soddisfatto, però i sacrifici ci hanno ripagato. La finale ce la siamo giocata e mi ha fatto piacere combattere con Michela, contro cui non non avevamo mai combattuto. Sono soddisfatta della gara e ringrazio Mirco per questi giorni".

Queste le parole di Laura De Martino, studentessa di Scienze Motorie e atleta di Sharing Judo Savona: "La gara in sé è andata bene, non ero nella mia forma migliore. Diciamo che poteva andare meglio ma sono soddisfatta perché non ero allenata come tutte le altre volte. Prima medaglia universitaria e ringrazio sicuramente Mirco".

Questo il commento di Vanessa Ferreccio, studentessa di Ingegneria Biomedica e atleta della Pro Recco Judo: "La gara in sé è andata bene, non ero nella mia forma migliore. Diciamo che poteva andare meglio ma sono soddisfatta perché non ero allenata come tutte le altre volte. Prima medaglia universitaria e ringrazio sicuramente Mirco".

Queste le parole di Mirco Mirengo, tecnico della Sharin Judo Savona e della squadra universitaria del Cus Genova: "È andata abbastanza bene, quattro ragazze e secondi come Cus. Quindi, nonostante non fossimo tanti, la classifica ci sorride. Direi bene, abbiamo ottenuto il massimo che potessimo ottenere, forse di più. Le atlete non erano moltissime ma il livello era molto alto, con atlete di livello nazionale ed esperienza all'estero".