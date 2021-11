Cus Genova, trasferte impegnative per le squadre biancorosse nel weekend

Sabato 6 e domenica 7 novembre tornano in campo le squadre del Cus. Trasferta per il Cus Rugby contro il VII Torinese in Serie A. Cus Volley impegnato in casa contro l'Acqui. Ritorna in campo il Cus Basket contro il Basket Pegli in trasferta. Cus Hockey impegnato al Campo Arnaldi contro l'Hockey Club Genova in Serie B. Sfide chiave, tutte in trasferta, per i team del Cus Tennis in Coppa Bonici, Coppa Corradi e Coppa Wingfield.

Rugby

Il Cus Rugby di Sandri e Bernardini è pronto per il quarto impegno nel campionato nazionale di Serie A. Se lo scorso weekend i biancorossi si sono resi protagonisti di una prestazione in crescita allo stadio Carlini-Bollesan contro l'Alghero, domenica gli Universitari saranno impegnati alle 14.30 contro il VII Torinese.

Pallavolo

Ritorna in campo il Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Gli uomini di Nando Mancini affronteranno l'Acqui al Palacus sabato alle 18, cercando di portare a casa punti importanti per la classifica e cercando di capitalizzare la crescita mostrata nelle ultime prestazioni.

Pallacanestro

Quarta sfida di Serie C Silver per il Cus Basket di coach Pansolin. Gli Universitari cercheranno di proseguire la striscia vincente avviata contro My Basket e Auxilium nella sfida di sabato alle 21 contro il Basket Pegli di coach Costa.

Hockey

Sfida casalinga per il Cus Hockey di Franco Ferrero nel campionato di Serie B. Dopo il pari raccolto a Pistoia i biancorossi se la vedranno al campo Arnaldi domenica alle 10.30 contro l'Hockey Club Genova.

Tennis

Weekend molto importante per i team del Cus Tennis impegnati nelle varie competizioni. Per quanto riguarda la Coppa Corradi la squadra se la vedrà a Taggia in una sfida che vale la finale. In Coppa Bonici sfida chiave a Loano per ottenere punti utili a un buon piazzamento nel girone. Infine la squadra di Coppa Wingfield sarà impegnata a Voltri contro il Masone. Riposa il team della Coppa Raffo.