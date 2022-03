Cus Genova, nel weekend riflettori puntati sugli sport di squadra

Fine settimana ricco di appuntamenti per i colori biancorossi. Cus Rugby impegnato in Sardegna contro l’Alghero in Serie A, ragazze biancorosse impegnate invece contro il Rovato sempre in Serie A da tutorate alle Lions Tortona. Cus Volley maschile atteso dalla sfida contro Cirié, femminile dal match sempre al Palacus contro il Lunezia Volley. Rematch per il Cus Basket in Serie C Silver contro Valpetronio.

Rugby

Ritorna in campo dopo il weekend di stop anche la prima squadra maschile del Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Sandri e Bernardini, reduci dalla sconfitta contro la corazzata Biella, saranno impegnati domenica alle 14:30 in Sardegna contro l’Amatori Alghero. Universitari attualmente ottavi a sette punti, sardi sesti a sette lunghezze di distanza. Per quanto riguarda invece le ragazze del CUS Rugby, impegnate nel campionato nazionale di Serie A femminile da tutorate alle Lions Tortona, impegno nel fine settimana contro il Rugby Rovato. Le tortonesi se la vedranno domenica alle 13:00 contro la compagine rossoblù, attualmente ultima in classifica nel Girone 2. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Ancora doppio impegno per le due prime squadre del CUS Volley dopo la vittoria nel doppio derby dello scorso weekend. Per quanto riguarda la maschile, impegnata nel campionato nazionale di Serie B, precisamente nel Girone A, la sfida sarà casalinga contro Cirié nella giornata di domani al PalaCUS alle 18:00. Uomini di Guido Costigliolo desiderosi di proseguire sulla scia della vittoria contro la Colombo. Qui risultati e classifica.

Per quanto riguarda invece la femminile, impegnata nel Girone B di Serie D, impegno contro il Lunezia Volley sempre al PalaCUS ma domenica alle 18:00. Due vittorie e una sconfitta fin qui per le Universitarie, reduci dal successo per 3-0 nel derby contro la Normac. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Rematch in programma per il CUS Basket in Serie C Silver. Dopo la sconfitta di misura subita nel recupero al PalaCUS gli uomini di Coach Pansolin affrontano nuovamente Valpetronio di Coach Vaccaro, questa volta al PalaCanepa di Sestri Levante. Universitari reduci dal successo esterno nel grande “classico” contro l’Ardita Juventus. Avversari attualmente tra le squadre più in forma del campionato. Qui risultati e classifica.