Cus Genova, tornano in campo i ragazzi del basket

Torna in campo il Cus Basket nel derby contro il Basket Pegli in Serie C Silver. Esordio 2022 nei 50 m piani indoor a Parma per quattro allievi biancorossi. Seconda gara del Campionato Sociale del Cus Golf a Sanremo. Ancora ferme Serie A di rugby e Serie B di volley.

Pallacanestro

Ritorna in campo il Cus Basket dopo il rinvio della ripresa di Serie C Silver contro l’Auxilium lo scorso weekend. Alle 18:45 di sabato 5 febbraio al Palacus gli Universitari affronteranno il Basket Pegli, un impegno importante per i giocatori di Coach Pansolin nel contesto di un campionato molto equilibrato. Qui risultati e classifica.

Atletica leggera

Sabato giornata d’esordio per quanto riguarda il 2022 al PalaLottici di Parma sulla distanza dei 50 m piani indoor per gli allievi Aurora Vescio, Benedetta Vassallo, Enrico Mereto e Gabriele Fereidouni. Quattro sprinter biancorossi che sono giovani speranze per l’avvenire dell’atletica cussina.

Golf

Domenica è prevista la seconda gara del Campionato Sociale del CUS Golf. Prima della stagione dopo il rinvio della gara d’esordio, quella in programma al Golf Club Albisola, al 20 febbraio. Nel weekend la location sarà quella del Circolo Golf degli Ulivi per una singola stableford a tre categorie. In palio una bicicletta elettrica per i due vincitori, maschile e femminile.

Rugby

La Federazione Italiana Rugby ha deliberato la sospensione dell’attività fino al 30 gennaio 2022 a causa della situazione covid. «La FIR ha deliberato la sospensione», si legge sul comunicato ufficiale, «di tutta l’attività agonistica e non agonistica nazionale ad eccezione del Peroni TOP10 e della Coppa Italia». «La determinazione intende rappresentare un’azione concreta a salvaguardia della salute dei tesserati», si legge, «e di responsabilità nei confronti del sistema-Paese». Qui risultati e classifica.

Pallavolo

«La Federazione Italiana Pallavolo», si legge sul sito della Federazione Volley, «ha ritenuto opportuno sospendere ogni attività federale, ad eccezione dei Campionati di Serie A Maschile e Femminile, fino al prossimo 6 febbraio». Qui risultati e classifica.