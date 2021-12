Cus Genova, gli impegni del weekend: Rugby a Milano

Tornano in campo le squadre del Cus Genova .Impegno in trasferta in Serie A per il Cus Rugby contro il Rugby Milano. Sfida in trasferta a Cirié per il Cus Volley in Serie B. Al Palacus il Cus Basket sfida Valpetronio in Serie C Silver. Finalissima di Coppa Bonici domenica a Pegli, mentre quarto impegno in Coppa Wingfield.

Rugby

Ritorna in campo il Cus Rugby di Sandri e Bernardini nel campionato nazionale di Serie A. Dopo la prima vittoria in trasferta contro VII Torinese e la sconfitta di misura allo stadio Carlini-Bollesan contro il Parabiago gli Universitari saranno impegnati domenica 5 dicembre alle 14.30 contro il Rugby Milano, attualmente quarto, sopra di otto lunghezze in classifica. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Sabato 4 dicembre alle 17 il Cus Volley di Guido Costigliolo andrà alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo nella sfida contro Cirié nel torinese. La scorsa settimana è arrivata infatti la prima vittoria nel campionato nazionale di Serie B, ottenuta in trasferta al Paladiamante contro la Colombo. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Sfida casalinga sabato alle 18.45 al Palacus per il Cus Basket di coach Pansolin, atteso dall’insidiosa sfida di Serie C Silver contro Valpetronio di coach Vaccaro. L’esperienza del capo allenatore avversario, mista alla voglia di riscatto dei suoi ragazzi, imporrà ai Biancorossi di scendere in campo concentrati per continuare la marcia che li sta vedendo procedere a spron battuto dopo un avvio complicato. Qui risultati e classifica.

Hockey

Ricomincia domenica il Campionato Indoor per il Cus Hockey di Franco Ferrero. Doppio impegno a Savona contro Hc Genova alle ore 11 e contro Genova Hockey 1980 alle ore 15. Stagione cominciata lo scorso weekend con il Memorial Fusco, sempre a Savona.

Tennis

Nel weekend in programma la finale di Coppa Bonici a Pegli alle ore 10. Dopo il rinvio di settimana scorsa arriva la rinuncia per problemi di organico da parte del Finale B, con i Biancorossi che andranno dunque a giocarsi la coppa nell'atto finale di domenica a Pegli alle ore 10. Sempre domenica mattina alle 10 invece il recupero di Coppa Wingfield, quarto incontro dopo tre vittorie per 3-1 consecutive, in casa contro lo Sporting Pegli 2.