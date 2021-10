Cus Genova: nel weekend in campo hockey, pallavolo, rugby e tennis

Nel weekend del 30 e 31 ottobre 2021 tornano in campo le squadre del Cus Genova. Esordio casalingo per il Cus Rugby contro l’Alghero in Serie A. Trasferta contro l'Alto Canavese per il Cus Volley in Serie B. Impegno toscano per il Cus Hockey in Serie B contro l'Hc Pistoia. Terza giornata di Coppa Raffo e primo turno di Coppa Wingfield per il Cus Tennis.

Rugby

Ritorna il grande rugby del campionato nazionale di Serie A allo Stadio Carlini-Bollesan. Dopo due trasferte consecutive, contro i Centurioni e contro il Biella, il Cus Rugby di Sandri e Bernardini affronterà l'Alghero tra le mura amiche genovesi. Appuntamento, dunque, domenica alle 12.30 allo stadio.

Pallavolo

Il Cus Volley di Nando Mancini sarà impegnato in trasferta nel campionato nazionale di Serie B. Dopo le due sconfitte subite contro Sant'Anna Tomcar e Chieri i Galletti hanno voglia di riscatto. Biancorossi alla ricerca di punti contro l'Alto Canavese a Cuorgnè sabato alle 18.

Hockey

Ritorna in campo il Cus Hockey di Franco Ferrero in Serie B. Gli Universitari, reduci dall'esordio stagionale di due settimane fa contro l'Hc Superba, saranno impegnati alle 11 di domenica in trasferta contro l'Hc Pistoia.

Tennis

Terza giornata per la formazione biancorossa impegnata in Coppa Raffo, composta da Polverosi, Tedone e Paolillo. Avversario di giornata sarà il Circolo Tennis Spezia domenica alle 10 presso la sede di via Monte Zovetto, campo nel quale andrà anche in scena il primo turno di Coppa Wingfield per un altro team del Cus Tennis. Riposano invece le formazioni impegnate in Coppa Corradi e Coppa Bonici.