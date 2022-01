Cus Genova, tornano in campo i ragazzi del basket

Ultimo fine settimana di gennaio ricco di appuntamenti per i colori biancorossi. Gare Indoor e lanci per il Cus Atletica tra Saronno, Bra e Padova. Riparte la Serie C Silver per il Cus Basket, impegnato contro l’Auxilium. Ultimo turno di Serie B Indoor per il Cus Hockey a Savona. Ancora ferme Serie A di rugby e Serie B di volley.

Atletica leggera

Un weekend, quello dell’atletica leggera, che vedrà protagonisti gli atleti biancorossi nelle indoor e nei lanci. Chiara Smeraldo, azzurrina che vanta nel 2021 la partecipazione ai Mondiali di Nairobi, apre domenica la stagione con il Meeting Indoor di Saronno nel salto in lungo. Una “prima volta” nella categoria Promesse di indubbio valore tecnico, visto che la starting list è di valore nazionale. Federica Baldini esordirà invece sabato al coperto sui 1.500 metri del Meeting Indoor di Padova.

I lanciatori saranno impegnati domenica nei Campionati Piemontesi Open di lanci lunghi sulla pista di Novara. L’azzurrino Davide Costa cercherà nel martello Promesse ulteriori conferme dopo la vittoria di Genova, stesso obiettivo nell’analoga gara femminile per Ilaria Marasso. Giordano Musso sarà impegnato nel peso Senior, mentre Sofia Intili lancerà il giavellotto.

Sabato e domenica diversi atleti biancorossi prenderanno parte alla riunione indoor al Palasport di Bra, in provincia di Cuneo, in occasione dei Campionati Piemontesi Open. Dario Fornaca gareggerà sabato sui 60 m insieme ad Andrea Milanolo. Sulla stessa distanza scende in pista anche lo junior Andrea Valente. Gareggiano sui 60 piani anche i master Mario Cuccu (M65), Mauro Panaro (M65), e Renato Zemma (M55). Il giorno dopo la promettente allieva Emma Barnieri prenderà parte ai 60 hs.

Pallacanestro

Ricomincia il campionato di Serie C Silver dopo il rinvio delle giornate in programma nelle prime settimane del 2022. Il Cus Genova di coach Pansolin sarà impegnato domenica alle 19:00 al Palauxilium contro i ragazzi di coach Pezzi. Una sfida insidiosa, con due soli punti di distanza in classifica tra le due compagini in un campionato che si è dimostrato molto equilibrato fin qui. Qui risultati e classifica.

Hockey

Ultima giornata del Girone C di Serie B Indoor per il Cus Hockey. Gli uomini di Franco Ferrero saranno impegnati a Savona per le consuete due sfide: alle 10:00 contro Hc Liguria e alle 14:15 contro l’HC Savona. Gli Universitari hanno fin qui ottenuto una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte in questo concentramento. Qui risultati e classifica.

Rugby

La Federazione Italiana Rugby ha deliberato la sospensione dell’attività fino al 30 gennaio 2022 a causa della situazione covid. «La FIR ha deliberato la sospensione con effetto immediato e sino a domenica 30 gennaio 2022 inclusa», si legge sul comunicato ufficiale, «di tutta l’attività agonistica e non agonistica nazionale ad eccezione del Peroni TOP10 e della Coppa Italia». «La determinazione intende rappresentare un’azione concreta a salvaguardia della salute dei tesserati», si legge, «e di responsabilità nei confronti del sistema-Paese». Qui risultati e classifica.

Pallavolo

«La Federazione Italiana Pallavolo», si legge sul sito della Federazione Volley, «ha ritenuto opportuno sospendere ogni attività federale, ad eccezione dei Campionati di Serie A Maschile e Femminile, fino al prossimo 6 febbraio». Qui risultati e classifica.