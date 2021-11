Cus Genova, weekend ricco di appuntamenti per i biancorossi

Nel weekend del 27 e 28 novembre 2021 tornano in campo le squadre del Cus. Terzo derby ligure consecutivo in Serie B per il Cus Volley, così come stracittadina per il Cus Basket contro l'Ardita Juventus in Serie C Silver. Si apre la stagione indoor del Cus Hockey con il Memorial Fusco a Savona. Semifinale di Coppa Bonici e terzo turno di Coppa Wingfield per il Cus Tennis. Gara al Golf Club Pineta di Arenzano consigliata dal Cus Golf.

Pallavolo

La squadra di Guido Costigliolo, da poco arrivato sulla panchina biancorossa, sarà impegnata nel terzo derby ligure consecutivo nel campionato nazionale di Serie B. Dopo i segnali di ripresa registrati contro Npsg La Spezia gli Universitari cercheranno di conquistare punti importanti contro la Colombo sabato alle 18 in trasferta.

Pallacanestro

Uno dei grandi classici di queste stagioni di Serie C Silver in programma sabato alle 18.45 al Palacus: il derby di Genova tra il Cus Basket e l'Ardita Juventus. Biancorossi reduci dalla vittoria in trasferta contro Next Step Academy, nerviesi dal blitz esterno contro Valpetronio.

Hockey

Domenica si apre la stagione indoor di hockey per il Cus Genova. La squadra di Franco Ferrero sarà impegnata al Memorial Fusco a Savona, in memoria dello storico presidente ultradecennale del comitato ligure della Federazione Hockey, nonché componente del Coni Liguria. Avversarie dei Biancorossi nel girone di questo torneo saranno Savona Hc e Hc Genova 1980.

Tennis

Terminate la Coppa Raffo e la Coppa Corradi, quest'ultima conquistata proprio dal Cus Tennis, rimane aperta la Coppa Bonici. Domenica la semifinale in casa contro il Finale B, squadra che nel girone ha superato i Biancorossi fuori casa. Partita molto difficile. In Coppa Wingfield, invece, va in scena la terza giornata del girone, la quale vede impegnata la compagine cussina nel campo coperto del Tc Voltri.

Golf

Il consiglio del weekend della sezione golf per gli iscritti della Cus Genova Golf Academy era la gara di sabato al Golf Club Pineta di Arenzano. Una 4 palle, a coppie, stableford, 18 buche, con premi alla prima coppia Lordo, prima coppia Netto, seconda coppia Netto, terza coppia Netto, Nearest to the Pin, Driving contest e ulteriori premi ad estrazione.