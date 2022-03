Cus Genova, esordio stagionale per il tennis femminile e gli altri impegni del weekend

Altro weekend, altre sfide per i portacolori biancorossi. Convocazione al raduno azzurro di lanci a Tirrenia per Davide Costa. Sfida esterna contro il Parabiago in Serie A per il Cus Rugby. Impegno a Collegno contro Arti e Mestieri per il Cus Volley in Serie B maschile, sfida esterna contro la Serteco in Serie D femminile.

Il Cus Basket sfida il MY Basket al Palacus in Serie C Silver. Ricomincia la stagione su prato con la sfida tra Hc Superba e Cus Hockey. Cus Tennis maschile contro il Tc Valletta Cambiaso in Serie C, femminile all’esordio stagionale sempre in C contro il TC Finale. Infine, terza gara del Campionato Sociale di Golf al Serravalle Golf Club.

Atletica leggera

Davide Costa, più volte azzurro giovanile di martello, in questi giorni è stato convocato per un raduno azzurro i lanci che si conclude giovedì 31 marzo a Tirrenia. L’allievo di Valter Superina, presente agli Europei U20 di Tallinn e ai Mondiali Juniores di Nairobi, ha così un’ulteriore occasione per rifinire la preparazione in vista dell’imminente stagione outdoor.

Rugby

Sfida esterna per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Dopo la vittoria nel derby contro il Recco e la sconfitta interna contro il VII Rugby Torino gli uomini di Sandri e Bernardini affronteranno il Parabiago domenica alle 14:30 in terra lombarda. Avversari attualmente terzi nel Girone 1, direttamente dietro il Cus Torino e il Biella. Biancorossi invece attualmente fermi all’ottavo posto. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Il Cus Volley è in grande forma e non vuole fermarsi. Ragazzi di Guido Costigliolo impegnati in trasferta nel campionato nazionale di Serie B, precisamente domani a Collegno al PalaDonMilani contro Arti e Mestieri. Compagine, affrontata e superata recentemente al PalaCUS, situata al decimo posto a 12 lunghezze dagli Universitari, reduci dalla vittoria nel derby contro l’Admo Lavagna e attualmente all’ottavo posto nel Girone A. Qui risultati e classifica. Per quanto riguarda la femminile, impegnata in Serie D, sfida domani alle 21:00 in trasferta contro la Serteco Volley. Fin qui due vittorie e tre sconfitte per le Biancorosse. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Sfida insidiosa per il Cus Basket in Serie C Silver. Domani alle 18:45 gli Universitari affronteranno il My Basket di Coach Brovia, desideroso di punti utili a strappare un pass per la seconda fase. Biancorossi invece intenzionati a chiudere al meglio la Regular Season. Biancorossi reduci invece dalla brillante vittoria a domicilia contro Cogoleto e dal successo nel recupero contro la Pallacanestro Sestri. Qui risultati e classifica.

Hockey

Riparte questo weekend la stagione dell’hockey su prato. Sfida interna per il Cus Hockey, impegnato al Campo Arnaldi in trasferta contro l’Hc Superba. Sfida contro la prima del Girone C ma fuori classifica in quanto squadra riserve. Biancorossi dunque attesi da un importante test in vista dello scontro diretto contro l’Hc Savona, capolista della classifica ufficiale a tre punti di distanza dagli Universitari. Qui risultati e classifica.

Tennis

Subito occasione di riscatto per la squadra maschile del Cus Tennis, reduce dall’esordio agrodolce dello scorso weekend contro il Tc Chiavari. Tommaso Metti e compagni saranno infatti ospiti domenica mattina del Tc Valletta Cambiaso. Esordio stagionale per la nostra squadra femminile, impegnata domenica pomeriggio nella sede di via Monte Zovetto contro il Tc Finale. Infine impegno casalingo, sempre domenica ma di mattina, per la nostra squadra femminile di Serie D1, impegnata contro lo Sporting Genova.

Golf

Domenica è in programma un’altra gara del Campionato Sociale della Cus Golf Academy. Tappa questa volta fuori regione, presso il Serravalle Golf Club, per una gara singola da 18 buche stableford con tre categorie. Terza gara del Campionato Sociale dopo quelle di Sanremo e di Albisola.