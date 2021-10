Cus Genova: nel weekend in campo rugby, basket, volley e tennis

Nel weekend di sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 tornano in campo le squadre del Cus Genova. Cus Rugby impegnato in Serie A contro il Biella in trasferta. Esordio casalingo al Palacus per il Cus Volley contro il Chieri, con a seguire la sfida di Serie C Silver del Cus Basket contro l'Auxilium. Impegnati infine nel weekend i due team del Cus Tennis in Coppa Bonici e Coppa Corradi.

Rugby

Seconda trasferta nel campionato nazionale di Serie A per il Cus Rugby di Sandri e Bernardini. Dopo la sconfitta contro i Centurioni lo scorso weekend, domenica i biancorossi saranno impegnati in Piemonte contro il Biella Rugby Club.

Pallavolo

Dopo la sconfitta all'esordio stagionale contro Sant'Anna Tomcar è il momento dell'esordio casalingo del Cus Volley di Nando Mancini nel campionato nazionale di Serie B. Galletti impegnati sabato alle 18 al Palacus contro Chieri in cerca di riscatto.

Pallacanestro

Dopo la brillante vittoria nel derby contro il My Basket è tempo di tornare in campo per il Cus Basket di coach Pansolin. Gli Universitari sono attesi dalla sfida casalinga, sabato alle 20.45, contro un'insidiosa Auxilium capace di superare l'Ardita Juventus nell'ultimo turno di campionato.

Tennis

Ritorna in campo la squadra del Cus Tennis impegnata in Coppa Corradi, composta da Damiani, Papalia e Masé. Sfida nel weekend a Finale Ligure dopo la vittoria contro il Bogliasco per 3-0 della scorsa settimana. Per quanto riguarda la squadra impegnata invece in Coppa Bonici, composta da Marelli, Paiardi e Costa, la sfida del weekend sarà quella casalinga contro il Pegli. Recupera invece il team impegnato in Coppa Raffo.