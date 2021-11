Cus Genova, weekend denso di appuntamento per i colori biancorossi

Tempo di tornare in campo per le squadre del Cus Genova. Cus Rugby impegnato in Serie A allo stadio Carlini-Bollesan contro Parabiago Rugby. Cus Volley del nuovo coach Guido Costigliolo impegnato in casa contro Npsg La Spezia. Trasferta di Serie C Silver per il Cus Basket contro la Next Step Academy a Rapallo. Il Cus Hockey in Serie B sfiderà il Savona Hockey Club. Finalissima di Coppa Corradi, recupero di Coppa Bonici e sfida di Coppa Raffo per le compagini del Cus Tennis.

Rugby

Domenica alle 14.30 ritorna in campo nel campionato nazionale di Serie A il Cus Rugby allo stadio Carlini-Bollesan. Gli uomini di Sandri e Bernardini affronteranno a Genova il Rugby Parabiago. Biancorossi reduci dalla vittoria in trasferta contro VII Torinese, lombardi dalla sconfitta in trasferta contro Rugby Milano.

Pallavolo

Cambio in panchina per il Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Avvicendamento in panchina con Guido Costigliolo che va a sostituire Nando Mancini. Il compito del nuovo coach sarà quello di dare la scossa ai Biancorossi nel girone. Primo appuntamento sabato alle 18 contro Npsg La Spezia, in uno dei tre derby consecutivi che il calendario ha riservato agli Universitari.

Pallacanestro

Impegno insidioso in Serie C Silver per il Cus Basket di coach Pansolin. Gli Universitari affronteranno al Palacarrino di Chiavari la Next Step Rapallo, compagine giovane e reduce da due vittorie consecutive anche grazie a due importanti inserimenti in roster. Gli Universitari dovranno essere abili a fronteggiare la giovane compagine avversaria come fatto lo scorso weekend contro il Tigullio Sport Team.

Hockey

Impegno in trasferta per il Cus Hockey in Serie B. Gli uomini di Franco Ferrero cercheranno di bissare la buona prestazione messa in campo contro Genova Hockey 1980 nella sfida di domenica mattina alle 11 contro il Savona Hockey Club.

Tennis

Sabato 20 novembre finalissima di Coppa Corradi per il team del Cus Tennis sul campo di casa di via Monte Zovetto. Avversaria di giornata nell'ultimo atto della competizione sarà La Tennis. Domenica mattina il recupero invece di Coppa Bonici contro il Finale A, non disputato lo scorso weekend causa pioggia. Infine, sempre domenica alle 10 formazione biancorossa di Coppa Raffo impegnata allo Sporting Genova contro i padroni di casa.