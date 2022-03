Cus Genova, weekend di 'big' match

Scontro diretto con il VII Rugby Torino per il Cus Rugby in Serie A. Derby ligure per il Cus Volley in Serie B maschile contro l’Admo Lavagna e sfida contro il Santa Sabina per le Biancorosse in Serie D femminile. Big match di Serie C Silver per il Cus Basket in trasferta contro Cogoleto. Delegazione biancorossa al Meeting di Corsa Campestre per rappresentative provinciali.

Rugby

Grande entusiasmo in casa Cus Rugby dopo il successo nel derby contro il Recco. Gli uomini di Sandri e Bernardini sono attesi dalla sfida di domenica alle 14:30, sempre allo Stadio Carlini-Bollesan, impegnati contro il VII Rugby Torino nel campionato nazionale di Serie A. Scontro diretto tra i Biancorossi e i piemontesi, in lotta per il settimo posto nel Girone 1. Prevista la diretta della sfida sulla pagina Facebook del Cus Genova. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Altro derby ligure per il Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo impegnati al Palacus sabato alle 18 contro l’Admo Lavagna dell’ex tecnico biancorosso Gerry Grotto. Capitan Louza e compagni avranno dunque il compito di proseguire la scia positiva delle ultime settimane contro una compagine che si trova attualmente in fondo alla classifica del Girone A. Qui risultati e classifica. Per quanto riguarda la femminile impegno casalingo domenica nel Girone B di Serie D. Le Universitarie affronteranno il Santa Sabina al Palacus alle 20:30. Due vittorie e due sconfitte fin qui per le Biancorosse. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Tutto pronto per il big match di Serie C Silver tra Cogoleto e Cus Basket. Da un lato gli Sgrunters, primi per gran parte del girone d’andata e ora secondi in classifica. Dall’altra parte i ragazzi di Coach Pansolin, reduci dalla vittoria nel recupero contro Auxilium e terzi della classe con una partita in meno. Appuntamento al Palaamonte di Cogoleto domenica alle 18:30. Qui risultati e classifica.

Atletica leggera

Sono dodici i giovanissimi crossisti (classi dal 2010 al 2007) che gareggeranno domenica nel Meeting di Corsa Campestre per rappresentative provinciali che chiude de facto la stagione pratistica nazionale in quel di Cortenova, nei pressi di Lecco. Inseriti nella rappresentativa genovese, i Cussini sono pronti a misurarsi in questo impegno sportivo domenicale.