Cus Genova, riparte anche il rugby: tutti gli impegni del weekend

Ritorna in campo il Cus Rugby in Serie A maschile contro il Biella, femminile impegnata contro il Parabiago in Serie A femminile. Derby ligure per il Cus Volley in Serie B maschile contro l’Npsg e sfida in trasferta contro l’Audax in Serie D femminile. Match insidioso per il Cus Basket in Serie C Silver contro Next Step Rapallo. Impegni tra il Palalottici di Parma e di Alà dei Sardi, nel sassarese, per alcuni atleti biancorossi. Infine, seconda gara del Campionato Social della Cus Golf Academy al Golf Club Albisola.

Rugby

Riprende ufficialmente il campionato nazionale di Serie A maschile di rugby. Cus Rugby attesa dalla sfida di domenica alle 14.30 presso lo Stadio Carlini-Bollesan contro la corazzata Biella, attualmente seconda nel Girone 1. Biancorossi al rientro dopo quasi due mesi di stop causa covid. Secondo impegno del 2022 anche per le ragazze del Cus Rugby, impegnate nel campionato nazionale di Serie A femminile da tutorate alle Lions Tortona. Questa domenica impegno in provincia di Milano contro il Parabiago. Una compagine, quella lombarda, che all’andata aveva superato le tortonesi e che rappresenta la favorita del girone. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Entusiasmo in casa Cus Volley dopo il brillante successo dello scorso weekend nel campionato nazionale di Serie B maschile contro lo Zephyr. Nella giornata di domani nuovo derby ligure, sempre contro una spezzina, per gli uomini di Guido Costigliolo. Al Palaspezia gli Universitari affronteranno alle 18:00 la Nuova Pallacanestro San Giovanni, attualmente quinta in classifica nel Girone A e situata a otto lunghezze di distanza. Qui risultati e classifica.

Secondo impegno anche per le ragazze della Serie D, vincenti all’esordio nel Girone B contro il Volley Santo Stefano e impegnate sabato alle 19:30 in trasferta a Quarto contro l’Audax. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Sfida insidiosa domani alle 18:45 al Palacus per il Cus Basket in Serie C Silver. Tra le mura domestiche gli uomini di coach Pansolin affronteranno Next Step Rapallo, squadra della giovanissima e talentuosa Academy con sede nel comune levantino. Biancorossi desiderosi di rialzarsi dopo le sconfitte contro Pegli e Tigullio. Qui risultati e classifica.

Atletica leggera

Esordio Indoor 2022 nella giornata di sabato per i velocisti biancorossi Elisa Lugli e per l’allievo Gimelli. Entrambi saranno impegnati sul tartan del Palalottici di Parma sui 50 m piani. Emanuele Ferrari e Pietro Calcagno fanno parte della selezione ligure di cross Under 20 che domenica gareggerà nel cross di Alà dei Sardi, nel sassarese.

Golf

Questa domenica è in programma la seconda gara del campionato sociale della Cus Golf Academy. Dopo la prima giornata, disputata al Circolo degli Ulivi di Sanremo, questa volta i soci biancorossi saranno impegnati al Golf Club Albisola. La seconda prova del campionato sarà una singola stableford di tre categorie.