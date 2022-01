Cus Genova, nel weekend riflettori puntati sull'atletica

Stagione dell’atletica al via con tanti impegni su più fronti. Ferme causa covid invece la Serie A di rugby, la Serie B di volley e la Serie C Silver di pallacanestro.

Atletica leggera

Atletica leggera biancorossa al via ufficiale con la stagione dell’atletica, con anche impegni sui fronti delle indoor e dei cross. Sabato a Marina di Carrara è in programma il meeting al coperto sul nuovo impianto toscano con Dario Fornaca e Francesco Ghio (50 m categoria promesse), e la junior Elena Ghigliotti (50 e 800 m), seguiti da coach Luca Romano.

Domenica l’allieva Emma Barnieri, allenata da Ezio Madonia, fa l’esordio di categoria al Parmaindoor disputando 50 e 50 hs. Sempre domenica prima prova del campionato ligure di cross al parco urbano di Imperia. Federica Baldini è in pole position sugli otto chilometri seniores, mentre sugli 8 km juniores maschi al via Emanuele Ferrari, Pietro Calcagno e Filippo Scudieri. Sui 5 km allievi Andrea Ballarino, Emiliano Basilico e Pietro Pugliara. Tutti atleti seguiti da Franco Giacobbe.

Rugby

La Federazione Italiana Rugby ha deliberato la sospensione dell’attività fino al 30 gennaio 2022 a causa della situazione covid. "La FIR ha deliberato la sospensione con effetto immediato e sino a domenica 30 gennaio 2022 inclusa", si legge sul comunicato ufficiale, "di tutta l’attività agonistica e non agonistica nazionale ad eccezione del Peroni TOP10 e della Coppa Italia". "La determinazione intende rappresentare un’azione concreta a salvaguardia della salute dei tesserati", si legge, "e di responsabilità nei confronti del sistema-Paese". Qui risultati e classifica.

Pallavolo

"La Federazione Italiana Pallavolo", si legge sul sito della Federazione Volley, "valutata la situazione dell'attività sportiva in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha stabilito il rinvio delle prossime due giornate dei campionati nazionali di Serie B". Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

"Il Consiglio Direttivo Regionale convocato in data odierna, valutata attentamente la situazione pandemica in atto, considerato l'esponenziale aumento dei contagi degli ultimi giorni e le norme in materia di quarantena attualmente in vigore, comunica il rinvio di tutte le partite, compresi i recuperi, di tutti i Campionati Maschili e Femminili Senior e Giovanili di competenza regionale, a calendario nel periodo dal 13 al 23 gennaio 2022 compreso". Così si legge nel comunicato del Comitato Regionale Liguria della FIP. Qui risultati e classifica.