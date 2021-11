Cus Genova, gli impegni del weekend: derby per i ragazzi del volley

Nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 tornano in campo le squadre del Cus Genova. Derby di Serie B per il Cus Volley contro lo Zephyr. Sfida casalinga per il Cus Basket in Serie C Silver contro il Tigullio. Cus Hockey al Campo Arnaldi contro l'Hockey Club Superba. Cus Tennis impegnato in in Coppa Corradi, Coppa Bonici e Coppa Wingfield.

Pallavolo

Ancora a secco di punti nel campionato nazionale di Serie B il Cus Volley. Nel weekend i Galletti saranno impegnati nel primo di una serie di tre derby, in questo caso a Santo Stefano Magra contro gli spezzini dello Zephyr. L'obiettivo degli uomini di Nando Mancini è quello di sbloccarsi in campionato per ripartire.

Pallacanestro

Tempo di riscatto in casa Cus Basket. Sabato 13 novembre alle 18.45 al Palacus gli uomini di coach Pansolin affronteranno il Tigullio Sport Team di coach Macchiavello. L'obiettivo della giovane formazione biancorossa è quello di rifarsi dopo la sconfitta patita lo scorso weekend in trasferta contro il Basket Pegli.

Hockey

Il Cus Hockey sarà impegnato nuovamente in casa, nel suo Campo Arnaldi, nel campionato di Serie B. Gli uomini di Franco Ferrero cercheranno di bissare la vittoria di settimana scorsa contro l'Hc Genova affrontando l'Hockey Club Superba domenica alle 10.

Tennis

Sabato ultima partita del girone di Coppa Corradi per il Cus Tennis. In casa contro l'Imperia in palio l'accesso alla finalissima. Domenica mattina contro il Finale A in casa ultima partita del girone di Coppa Bonici prima della fase finale. Domenica pomeriggio infine sfida casalinga di Coppa Wingfield contro lo Sporting Pegli 2.