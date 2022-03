Cus Rugby, al Carlini-Bollesan arriva la Pro Recco

Tempo di rugby contro la Pro Recco per il Cus in Serie A, mentre le ragazze biancorosse sfideranno il Volvera Rugby in trasferta in Serie A. Impegno in trasferta contro il Novi per il Cus Volley in Serie B. Ultima di Regular Season per il Cus Basket in Serie C Silver contro la Pallacanestro Sestri. Domenica, infine, Festa del Cross a Trieste con atleti biancorossi pronti a misurarsi.

Rugby

Nel weekend va in scena il grande classico della palla ovale ligure: il derby del campionato nazionale di Serie A tra il Cus Rugby e la Pro Recco Rugby. Da un lato gli uomini di Sandri e Bernardini sono reduci dalla sconfitta contro l’Amatori Rugby Alghero, dall’altro e recchesi dalla caduta interna contro il Parabiago. Universitari ottavi a sette punti, “cugini” noni ancora a secco. Tutto pronto per la sfida di domenica alle 14:30 allo Stadio Carlini-Bollesan. Per quanto riguarda le ragazze biancorosse, impegnate nel campionato nazionale di Serie A femminile da tutorate alle Lions Tortona, sfida in trasferta contro il Volvera Rugby, sempre domenica alle 13:30. Tortonesi quarte a 15 punti, avversarie del weekend terze a 14 punti di distanza. C’è voglia di riscatto da parte delle Universitarie dopo la sconfitta dello scorso fine settimana contro il Rovato. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Se nella sfida infrasettimanale contro l’Arte e Mestieri Volley, recupero di una sfida rinviata, è arrivato un brillante successo per il Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B adesso è tempo di guardare avanti. Nel weekend gli uomini di Guido Costigliolo saranno impegnati contro il Novi in trasferta. Domani alle 21:00 sfida quindi tra gli Universitari e i piemontesi, attualmente quinti in classifica a otto lunghezze di distanza. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Ultima sfida di Regular Season per il Cus Basket in Serie C Silver. Gli Universitari, vincenti nell’ultimo turno nel rematch contro Valpetronio, saranno impegnati al Palacus domani alle 18:45 contro la Pallacanestro Sestri. Stracittadina dunque per i Biancorossi, attualmente terzi a quattro punti di distanza dai Seagulls, avversari del weekend, fermi a quota 12 punti. Qui risultati e classifica.

Atletica leggera

Domenica a Trieste andrà in scena la Festa del Cross, manifestazione valida come campionato italiano individuale e societario di corsa campestre. Nel campionato italiano juniores gareggiano Emanuele Ferrari e Pietro Calcagno, mentre il cadetto Andrea Bossi prenderà parte al Trofeo delle Regioni di categoria, essendo stato inserito nella selezione ligure.